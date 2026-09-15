محافظ أسوان يلتقى رئيس مصانع سكر إدفو ويوجه ببدء أعمال ربط المدينة السكنية للمصنع

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس محمود محمد محمود رئيس مصانع سكر إدفو ، لإستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمصنع ، فضلاً عن بحث سبل توفير أوجه الدعم اللازمة للمدينة السكنية التابعة للمصنع ، والتى تضم 495 وحدة سكنية .

توجيهات بسرعة البدء فى مشروع ربط شبكة الصرف الصحى

وخلال اللقاء، الذى حضره محمد يوسف مدير عام الشئون القانونية بمصانع سكر إدفو ، وجه المهندس عمرو لاشين بقيام المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، والمهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالتنسيق مع إدارة المصنع والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة شوقى مصطفى ، للبدء فى أعمال توصيل وربط شبكة الصرف الصحى الخاصة بالمدينة السكنية التابعة للمصنع بالبياره الرئيسية للصرف وهى النقطة البديله وذلك بشبكة الصرف الصحى بمدينة إدفو .

وأوضح محافظ أسوان أن تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لقاطنى المدينة السكنية ، حيث من المقرر أن يستفيد منه نحو 3 آلاف نسمة من المقيمين بها ، بما يساهم فى تحسين الظروف المعيشية لهم وتوفير خدمة صرف صحى آمنة ومستقرة .

جهود متنوعة

المشروع يخدم عدداً من المنشآت التعليمية والخدمية

كما يساهم مشروع ربط شبكة الصرف الصحى فى توفير الخدمة لعدد من المنشآت الحيوية الواقعة بالمدينة السكنية ، والتى تشمل 3 مدارس للتعليم الإبتدائى والإعدادى والثانوى ، بالإضافة إلى حمام السباحة والوحدات التجارية ، بما يعزز من كفاءة البنية الأساسية ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والطلاب والمترددين على هذه المنشآت .

تعزيز التعاون لخدمة أهالى إدفو

وأكد المهندس عمرو لاشين حرص المحافظة على دعم كافة الجهود الرامية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، والتنسيق المستمر مع الشركات والجهات والمؤسسات العاملة على أرض أسوان ، بما يحقق الصالح العام ويستجيب لإحتياجات المواطنين ، موجهاً بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية والبدء فى تنفيذ الأعمال وفقاً للإجراءات والتوقيتات المحددة .