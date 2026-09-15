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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يلتقى رئيس مصانع سكر إدفو ويوجه ببدء أعمال ربط المدينة السكنية للمصنع

جهود
جهود
محمد عبد الفتاح

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس محمود محمد محمود رئيس مصانع سكر إدفو ، لإستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمصنع ، فضلاً عن بحث سبل توفير أوجه الدعم اللازمة للمدينة السكنية التابعة للمصنع ، والتى تضم 495 وحدة سكنية .

توجيهات بسرعة البدء فى مشروع ربط شبكة الصرف الصحى
وخلال اللقاء، الذى حضره محمد يوسف مدير عام الشئون القانونية بمصانع سكر إدفو ، وجه المهندس عمرو لاشين بقيام المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، والمهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالتنسيق مع إدارة المصنع والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة شوقى مصطفى ، للبدء فى أعمال توصيل وربط شبكة الصرف الصحى الخاصة بالمدينة السكنية التابعة للمصنع بالبياره الرئيسية للصرف وهى النقطة البديله وذلك بشبكة الصرف الصحى بمدينة إدفو .

وأوضح محافظ أسوان أن تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لقاطنى المدينة السكنية ، حيث من المقرر أن يستفيد منه نحو 3 آلاف نسمة من المقيمين بها ، بما يساهم فى تحسين الظروف المعيشية لهم وتوفير خدمة صرف صحى آمنة ومستقرة .

جهود متنوعة

المشروع يخدم عدداً من المنشآت التعليمية والخدمية
كما يساهم مشروع ربط شبكة الصرف الصحى فى توفير الخدمة لعدد من المنشآت الحيوية الواقعة بالمدينة السكنية ، والتى تشمل 3 مدارس للتعليم الإبتدائى والإعدادى والثانوى ، بالإضافة إلى حمام السباحة والوحدات التجارية ، بما يعزز من كفاءة البنية الأساسية ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والطلاب والمترددين على هذه المنشآت  .

تعزيز التعاون لخدمة أهالى إدفو
وأكد المهندس عمرو لاشين حرص المحافظة على دعم كافة الجهود الرامية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، والتنسيق المستمر مع الشركات والجهات والمؤسسات العاملة على أرض أسوان ، بما يحقق الصالح العام ويستجيب لإحتياجات المواطنين ، موجهاً بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية والبدء فى تنفيذ الأعمال وفقاً للإجراءات والتوقيتات المحددة .

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