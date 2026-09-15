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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسوان.. افتتاح مدرستى الأمل للصم وضعاف السمع والنور للمكفوفين بعد تطويرهما

جهود متنوعة
جهود متنوعة

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مدرستى الأمل للصم وضعاف السمع ، والنور للمكفوفين ، وذلك بعد تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بهما بدعم من مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، بالتعاون مع أحد القطاعات المصرفية المتميزة ، بما يساهم فى توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب من ذوى الإعاقة ، وتلبية إحتياجاتهم ، ودعمهم فى الحصول على تعليم أكثر جودة وشمولاً .

فى ظل الإهتمام المتزايد فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبناؤه من ذوى الإعاقة ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

محافظ أسوان يشيد بالشراكات المجتمعية لدعم ذوى الإعاقة
وخلال جولته التفقدية ، برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وسحر الألفى رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة نيابة عن وزير التربية والتعليم ، وسامح خليل رئيس قطاع الإستثمار ونائب رئيس مجلس أمناء أحد القطاعات المصرفية ، وهانى عبد الفتاح الرئيس التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية ، والدكتور محمد عبد الجليل نائب الرئيس التنفيذى ومدير قطاع المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية ، والدكتور إبراهيم قناوى وكيل مديرية التربية والتعليم ، وعدد من قيادات المحافظة والتعليم والمؤسسات الداعمة .

أكد المهندس عمرو لاشين أن محافظة أسوان ترحب بكافة الشراكات الجادة والناجحة التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخاصة أبنائنا من ذوى الإعاقة ، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه بمدرستى الأمل والنور يمثل نموذجاً مشرفاً للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى بما يعكس أهمية تضافر الجهود لدعم خطط الدولة فى تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوى الإعاقة .

تطوير البنية التعليمية وتهيئة بيئة ملائمة للطلاب


وأوضح المهندس عمرو لاشين أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى شهدتها المدرستان تستهدف توفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة وراحة للطلاب ، ورفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم بما يتوافق مع إحتياجاتهم ويعزز من فرص دمجهم وتمكينهم ، مشيداً بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والإستثمار فى الإنسان .
وأثنى المحافظ بهذا النموذج الذى يجسد التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفى حيث شهدت المدارس عملية تطوير وتأهيل شاملة تناولت تجديد الفصول الدراسية وتجهيز المعامل والملاعب والمرافق الأساسية بالكامل .

المحافظ يشيد بجهود مؤسسة صناع الخير ، وأحد القطاعات المصرفية فى خدمة أهالى أسوان
وأعرب محافظ أسوان عن خالص تقديره للجهود المبذولة من مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأحد القطاعات المصرفية لما يقدموه من خدمات ومبادرات مجتمعية تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية ، مؤكداً أن هذه النماذج الناجحة من التعاون والشراكة تمثل نموذجاً يحتذى به فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المنشودة .

مكونات وعناصر مشروع التطوير ورفع الكفاءة
شملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة إجراء صيانة شاملة لجميع الفصول وتزويدها بإحتياجاتها كافة من مقاعد ومراوح، وأيضاً المعامل التى يتم تدريب الطلاب فيها، من أجل توفير بيئة تعليمية جيدة تمكن الطلاب من التحصيل الدراسى، وتم ذلك داخل 11 فصل بمدرسة الأمل تضم 126 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية والثانوية، فضلاً عن 12 فصل بمدرسة النور للمكفوفين تضم 53 طالب وطالبة، علاوة على تطوير وتجميل دورات المياه وورش النجارة والتريكو الآلى والحاسب الآلى والملابس الجاهزة والزخرفة ، والمكتبة والملاعب وغيرها من العناصر الحيوية داخل المدرستين .

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