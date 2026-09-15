حمزة عبد الكريم يكتب فصلًا جديدًا مع برشلونة.. توقيع عقده حتى 2030 اليوم

يعيش المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لحظة تاريخية جديدة في مسيرته، بعدما حدد نادي برشلونة الإسباني موعد توقيع عقده الجديد مع الفريق حتى عام 2030.

وأعلن برشلونة رسميًا التوصل إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2030، على أن يتم توقيع العقود اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، في مكتب خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة، تقام مراسم توقيع العقد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت إسبانيا، بحضور خوان لابورتا، على أن يظهر حمزة عبد الكريم بعدها أمام وسائل الإعلام في المكاتب التجارية للنادي.

حمزة عبد الكريم.. من الأهلي إلى برشلونة

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة في فبراير 2026 على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي، قبل أن يقرر النادي الكتالوني تفعيل بند الشراء بصورة نهائية خلال الصيف الماضي.

وقدم المهاجم المصري مستويات مميزة مع فريق الشباب، قبل أن يحصل على فرصة التدرب مع الفريق الأول تحت قيادة الألماني هانسي فليك خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وسجل حمزة 4 أهداف خلال فترة الإعداد، لينهيها هدافًا للفريق، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي الأول مع برشلونة أمام رايو فاييكانو يوم 31 أغسطس الماضي.

وبتوقيع العقد الجديد، يواصل حمزة عبد الكريم رحلته مع برشلونة حتى صيف 2030، في خطوة تعكس تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب ورغبته في مواصلة تطويره داخل الفريق.