أنتوني جوردون: حلمت بارتداء قميص برشلونة منذ طفولتي وأريد حصد كل الألقاب

تحدث أنتوني جوردون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن انطلاقة الفريق القوية خلال الموسم الجاري، كاشفًا عن سعادته الكبيرة باللعب بقميص النادي الكتالوني.

ويعد جوردون من أبرز العناصر التي يعتمد عليها الألماني هانز فليك في مركز الجناح، في ظل تألق برشلونة خلال بداية الموسم.

وقال جوردون، في تصريحات عبر إذاعة RAC1 الإسبانية: «في البداية لم أصدق أن برشلونة يريد التعاقد معي، وعندما اتصل بي فليك بدأت أشعر بحماس شديد».

وأضاف: «كان بإمكان أي شخص الاتصال بي، وكنت سآتي على أي حال، فقد حلمت بارتداء قميص برشلونة منذ أن كان عمري 5 أو 6 سنوات».

جوردون يتحدث عن برشلونة جوارديولا

وتطرق لاعب برشلونة إلى الجيل التاريخي للفريق تحت قيادة بيب جوارديولا عام 2010، قائلًا: «كان ذلك أفضل فريق رأيته في حياتي، لقد كانوا الأفضل، وفي ذلك الوقت كنت أريد اللعب لأفضل فريق في العالم».

وعن مستواه مع برشلونة، أوضح: «أعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا، لكن يمكنني بالتأكيد أن أفعل المزيد، وأريد أن أقدم المزيد».

وتابع: «وجود جماهير صفقت للاعبين مثل ميسي ورونالدينيو وتشافي وإنييستا، وتهتف الآن باسمي، أمر أشعر بالامتنان الشديد له».

وقال: «أنا سعيد للغاية في برشلونة، ونعرف ما نحن قادرون على تحقيقه، وأنا مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل الفوز، أريد حصد جميع الألقاب مع برشلونة».

جوردون: نستطيع إيجاد حلول أمام أي دفاع

وعن أسباب قوة برشلونة، قال جوردون: «أعتقد أن الميزة الرئيسية لهذا الفريق هي قدرتنا على إيجاد حل لكل موقف في المباراة، فمهما فعل الفريق المنافس، أعتقد أننا نستطيع إيجاد الحل».

وأضاف: «حققنا بداية رائعة للموسم، ولو قلت إنني توقعت أن نسجل خمسة أهداف في هذا العدد الكبير من المباريات، فلن يكون ذلك صحيحًا».

وتحدث جوردون عن التنوع الهجومي للفريق، موضحًا: «لدينا سمات فنية مختلفة، ولدينا لاعبان في مركز صانع الألعاب، فيرمين وداني أولمو، وهما مختلفان تمامًا عن بعضهما».

وأكمل: «لامين يستطيع اللعب في أي مركز، ورافينيا لديه أسلوب لعب مختلف، وكذلك كريم وأنا، إلى جانب وجود عدد من لاعبي خط الوسط المختلفين، لذلك نستطيع اختراق أي دفاع».

جوردون يشيد بـ بيدري

وأشاد لاعب برشلونة بزميله بيدري، قائلًا: «بيدري هو الأفضل، وأعتقد أن أفضل لاعبي كرة القدم هم الذين يجعلون كل شيء يبدو سهلًا».

وتابع: «يمتلك جودة فنية مذهلة، ويبدو وكأنه يرقص مع الكرة».

وعن أجواء غرفة ملابس برشلونة، قال: «اللاعبون الذين يلعبون على هذا المستوى هم الأفضل في العالم في مراكزهم، لكنك لن تعتقد ذلك أبدًا عندما تقابلهم، فالجميع متواضعون للغاية».