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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو أنور: محمد عبد الله موهبة كبيرة.. ولو حصل على فرصة أساسية هيفرق مع الأهلي

عموته
عموته
باسنتي ناجي

أكد عمرو أنور، نجم الأهلي السابق، أن قائمة الفريق ستظل محل تساؤلات الجماهير طوال الموسم، في ظل امتلاك الأهلي إسكواد قويًا وضم عدد كبير من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الجماهير ترغب في رؤية إمكانيات وقدرات جميع اللاعبين، خاصة مع عدم وصول الأداء للمستوى المنتظر حتى الآن.

عموتة

وقال عمرو أنور إن عموتة استقر بنسبة كبيرة تصل إلى 90% على تشكيل الأهلي الأساسي، موضحًا أن التغييرات التي حدثت جاءت في بعض المراكز بسبب الإصابات أو ظروف المباريات، مؤكدًا أن استبعاد بعض اللاعبين من قائمة مباراة وعودتهم في أخرى لا يعني بالضرورة عدم اقتناع المدير الفني بهم، لأن الجهاز الفني هو الأعلم بحالة اللاعبين خلال التدريبات.

وتحدث أنور عن محمد عبد الله، مؤكدًا أنه من اللاعبين الذين يتوقع لهم مستقبلًا كبيرًا مع الأهلي، قائلًا إن اللاعب يمتلك موهبة ومهارة وسرعة وإيجابية على المرمى وقدرة مميزة في المواجهات الفردية، بالإضافة إلى عدم الخوف رغم صغر سنه.

وأضاف أن عبد الله يحتاج إلى الحصول على دقائق لعب وفرصة للمشاركة في مركزه الأساسي، إلى جانب مساندة زملائه، مشددًا على أنه إذا حصل على فرصة اللعب أساسيًا بشكل منتظم، "هيفرق كتير جدًا مع النادي الأهلي".

عموته الاهلي الزمالك

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