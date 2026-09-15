تشكيل المقاولون العرب أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز

أعلن سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب أمام وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد حامد، حسن شاكوش، أحمد كهربا، جوزيف أوشايا.

خط الوسط: إسلام جابر، مصطفى كمال، عمر كمال، عمر الوحش.

خط الهجوم: دودو دوكو، شادي حسين.

تاريخ مواجهات وادي دجلة والمقاولون العرب

وتحمل مواجهة اليوم رقم 19 في تاريخ لقاءات الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 18 مباراة بمختلف المنافسات.

وتمكن وادي دجلة من تحقيق الفوز في 6 مباريات، مقابل 4 انتصارات لصالح المقاولون العرب، بينما فرض التعادل نفسه على 8 مواجهات سابقة بين الفريقين.