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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تربح 4 مليارات جنيه.. وارتفاع جماعي للمؤشرات بختام تعاملات الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الاقتصاد

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 4.304 تريليون جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 54,909 نقاط، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.38% مسجلًا 68,397 نقطة.

وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.19% ليصل إلى 25,618 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.21% ليغلق عند 6,754 نقاط.

وعلى صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة، ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.43% ليصل إلى 20,713 نقطة.

فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.42% مسجلًا 27,180 نقطة.

كما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 6,651 نقطة.

البورصة رأس المال رأس المال السوقي إيجي إكس

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