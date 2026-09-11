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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية تشارك في مائدة مستديرة مع 17 شركة ناشئة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
قسم الاقتصاد

في إطار استراتيجيتها المتكاملة لتعزيز التواصل المباشر مع مختلف أطراف منظومة سوق المال، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والتشغيلية للسوق، أجرى وفد من البورصة المصرية جولة عمل موسعة بمحافظة الإسكندرية، شملت المشاركة في مائدة مستديرة مع مؤسسي شركات ناشئة واعدة، إلى جانب عقد حوار مفتوح مع قيادات شركات الوساطة في الأوراق المالية (السمسرة).

واستهل وفد البورصة المصرية، برئاسة عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ونائبه السيد محمد صبري وعدد من مسئولي البورصة الفعاليات بالمشاركة في مائدة مستديرة وجلسة حوارية موسعة مع مؤسسي 17 شركة ناشئة من خريجي الدفعة الأولى لبرنامج تسريع الأعمال "Venture Ready "، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بالإسكندرية حيث يُقام البرنامج تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي الألماني (GIZ)، وتنفذه شركة (Plug and Play).

وشهدت المائدة المستديرة نقاشاً تفاعلياً مع رواد الأعمال وممثلي الشركات المتخرجة في قطاعات حيوية تشمل تكنولوجيا التعليم (EdTech)، والتكنولوجيا الصحية (HealthTech)، ومجالات الاقتصاد الرقمي، لبحث آليات تعزيز الجاهزية الاستثمارية للشركات سريعة النمو، واستفادتها من قنوات التمويل التي يتيحها سوق الأوراق المالية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع واستقطاب الاستثمارات.

وأكد عمر رضوان أن البورصة تمثل منصة تمويلية حاضنة للابتكار وتدعم تحول الشركات التكنولوجية إلى كيانات مستدامة، مشيراً إلى الدور المحوري لأسواق المال في توفير بدائل تمويلية منخفضة التكلفة وتسهيل تخارج المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر (VCs)، ومشدداً على أن بناء منظومة الحوكمة المالية والإدارية مبكراً يعد الركيزة الأساسية للنجاح والنفاذ إلى أسواق المال مستقبلاً.

وفي إطار نفس التوجه القائم على فتح قنوات الحوار والتشاور المستمر مع الشركاء الفاعلين، عقد وفد البورصة المصرية بحضور عدد من قيادات ومسؤولي البورصة حواراً مفتوحاً مع ممثلي وقيادات شركات السمسرة في الإسكندرية، استكمالاً للقاءات الدورية التي بدأت بالقاهرة، لمناقشة سبل تطوير بيئة العمل وتحديث آليات السوق.

واستعرض فريق عمل البورصة خلال اللقاء تفاصيل ومزايا نظام وبرنامج التداول الجديد الذي يجرى تجهيزه وفقاً لأعلى المعايير التكنولوجية الدولية؛ وما يوفره من سرعة وكفاءة فائقة في تنفيذ العمليات واستيعاب أحجام التداول المتصاعدة، إلى جانب تجهيزه تقنيا لدعم أحدث الأدوات المالية والاستثمارية لزيادة عمق السوق وتنافسيته.

واستمع رئيس البورصة إلى ملاحظات ومقترحات مسؤولي شركات السمسرة الفنية والتشغيلية لمتطلبات الربط والجاهزية للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن "شركات الوساطة هي الشريك الرئيسي في نجاح وتطوير سوق رأس المال، وأن تدشين المنظومة الجديدة يتم بتنسيق وشراكة كاملة مع أطراف السوق لضمان انتقال سلس وتعزيز مستويات الكفاءة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين" كما تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد ورش عمل وجلسات تجريبية خلال الفترة القادمة لكافة شركات السمسرة لاختبار المنظومة وتدريب الكوادر البشرية.

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