هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بعد تفجير إسرائيل شبكة أنفاق لحزب الله

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في جنوب لبنان يوم الخميس، تزامناً مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير شبكة أنفاق تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر.

تفجير قوي يشعر به سكان النبطية

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ انفجاراً ضخماً في المنطقة، ما تسبب في اهتزازات شعر بها سكان مدينة النبطية والقرى المجاورة، إلى جانب سماع دوي الانفجار بوضوح.

نتنياهو: بنية إيرانية إستراتيجية تم تدميرها

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن العملية تهدف إلى "ترسيخ منطقة أمنية" في جنوب لبنان.

وقال البيان: "لقد كانت هذه بنية تحتية استراتيجية بُنيت على مدى عقدين من الزمن بتمويل وتخطيط إيرانيين".

وأضاف: "فرضت قواتنا سيطرة عملياتية على التلال فوق الأرض وتحتها قبل تفكيك البنية التحتية. سيظل الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية وسيواصل تدمير بنية حزب الله الإرهابية وإحباط أي محاولة لإعادة تأسيس قدراته".

وختم البيان بالقول: "ستواصل دولة إسرائيل الدفاع عن المجتمعات الشمالية من داخل لبنان، وأي محاولة لإلحاق الضرر بمواطنينا وقواتنا ستواجه بالقوة".

تل أبيب: الشبكة امتدت 2 كم وتضمنت صواريخ ومسيرات

وذكرت قوات الاحتلال الإسرائيلية أن الشبكة التي تم تدميرها امتدت لأكثر من ميل "نحو 2 كم" وشملت عشرات الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للدبابات، ألغاما وعبوات ناسفة، مراكز قيادة وغرف تخزين أسلحة وأماكن معيشة تتيح للمقاتلين الإقامة تحت الأرض لفترات طويلة.

وأعلن جيش الاحتلال أن "جميع الإرهابيين الذين كانوا داخل البنية التحتية أو فروا منها تم القضاء عليهم"، ويأتي هذا التطور في إطار تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.