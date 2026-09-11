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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأبيض ينتصر.. بيزيرا يصل الي الزمالك خلال أسبوع

بيزيرا
بيزيرا
ياسمين تيسير

صرح مصدر بنادي الزمالك بأن البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيصل إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل، تنفيذًا للشرط الأساسي الذي وضعه النادي منذ اليوم الأول لغياب اللاعب، والمتمثل في ضرورة حضوره إلى القاهرة أولًا، قبل التفاوض بشأن أي أمر يتعلق بمستقبله.

ورفض المصدر الكشف عن مزيد من التفاصيل، مكتفيًا بالتأكيد على أن النادي ظل متمسكًا بشرطه الأساسي قبل الحديث عن أي أمر يخص مستقبل اللاعب، الذي يرغب في الانتقال إلى نادٍ آخر خارج مصر، وهو الأمر الذي يحسب لإدارة الزمالك التي كان موقفها واضحًا بأنها لن تقبل أسلوب لي الذراع من أي لاعب مهما كان ، وسط إصرار تام على تنفيذ الشروط المحددة من جانبها  والغير القابلة للتراجع عنها .

بيزيرا الزمالك النادي

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