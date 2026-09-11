دعم كبير من نجوم الفن لـ محمود عبد المغني بعد واقعة الإساءة.. القصة الكاملة

تصدر اسم الفنان محمود عبد المغني، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد موجة واسعة من الجدل أعقبت تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي خلال ظهوره في أحد البرامج عبر موقع «يوتيوب»، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الاستياء بين عدد كبير من المتابعين والفنانين، ودفع العديد من نجوم الوسط الفني إلى إعلان دعمهم ومساندتهم لمحمود عبد المغني والتأكيد على موهبته ومكانته الفنية.

بداية الأزمة بسبب تصريحات طارق الشناوي

بدأت تفاصيل الواقعة خلال إحدى حلقات البرنامج الذي يقدمه صانع المحتوى محمد طاهر عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، حيث تحدث الناقد طارق الشناوي عن الفنان محمود عبد المغني وتقييمه لمسيرته الفنية، موضحًا أنه يرى أن عبد المغني يعتبر نفسه نجمًا شعبيًا، لكنه، وفقًا لرؤيته، لم يصل إلى مكانة «نجم الشباك».

وأشار الشناوي خلال حديثه إلى أن بعض التجارب التي خاضها محمود عبد المغني في أدوار البطولة المطلقة لم تحقق، من وجهة نظره، النجاح الجماهيري المتوقع، وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول تقييم تجربة الفنان وأعماله خلال السنوات الماضية.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الرأي النقدي، إذ شهدت الحلقة موقفًا آخر كان السبب الرئيسي في تصاعد الجدل، بعدما وجه محمد طاهر سؤالًا إلى الموجودين في الاستديو حول ما إذا كان أحدهم قد شاهد فيلمًا للفنان محمود عبد المغني في دور العرض السينمائية.

وجاء رد أحد الحاضرين بشكل أثار استياء قطاع كبير من الجمهور، حيث قال: «هو مين محمود عبد المغني ده؟»، وهو التعليق الذي اعتبره البعض إساءة وتقليلًا من قيمة الفنان، خاصة مع تفاعل مقدم البرنامج مع الموقف، الأمر الذي دفع الواقعة إلى الانتشار بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

موجة دعم واسعة من الفنانين

مع انتشار مقطع الحلقة وتداول تفاصيل الواقعة، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للدفاع عن محمود عبد المغني، حيث حرص عدد من الفنانين على توجيه رسائل دعم مباشرة له، مؤكدين أنه يمتلك رصيدًا فنيًا كبيرًا، وأن مسيرته تضمنت العديد من الأدوار اللافتة في السينما والدراما.

وكان الفنان محمد إمام من أوائل النجوم الذين أعلنوا مساندتهم لمحمود عبد المغني، حيث نشر صورة تجمعهما، ووجه له رسالة أشاد خلالها بموهبته وتجربته الفنية، مؤكدًا سعادته بالعمل معه والاستمتاع بالتعاون الفني الذي جمعهما.

وكتب محمد إمام في رسالته: «نجم النجوم محمود عبد المغني اللي اتشرفت بالشغل معاه، واستمتعت بكل لحظة قدامه».

حمادة هلال: فنان شامل

من جانبه، حرص الفنان حمادة هلال على الدفاع عن محمود عبد المغني، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، مؤكدًا أن عبد المغني يمتلك قدرات تمثيلية متنوعة مكنته من تقديم شخصيات مختلفة على مدار مشواره.

وقال حمادة هلال: «خلوني أقولكم مين هو محمود عبد المغني، فنان شامل، قدر يثبت نفسه في ألوان مختلفة من التمثيل؛ من التراجيدي والكوميدي، للأكشن والأدوار الشعبية، وده من أكتر الحاجات اللي بتميزه كممثل».

وأكدت كلمات حمادة هلال على التنوع الذي يتمتع به محمود عبد المغني، باعتباره أحد الفنانين القادرين على الانتقال بين أنماط مختلفة من الشخصيات والأعمال.

أمير صلاح الدين: مين مش بيحب مغني؟

كما انضم الفنان أمير صلاح الدين إلى قائمة الفنانين الذين حرصوا على مساندة محمود عبد المغني، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وكتب رسالة قصيرة عبر خلالها عن محبته الكبيرة له، قائلًا: «مين مش بيحب مغني النجم والإنسان الجميل».

وجاءت رسالة أمير صلاح الدين لتؤكد على الجانب الإنساني في شخصية محمود عبد المغني، إلى جانب الإشادة بمكانته بين زملائه في الوسط الفني.

محمد العمروسي: ساب الناس ترد عنه

كما وجه الفنان محمد العمروسي رسالة دعم قوية لمحمود عبد المغني، مشيدًا بطريقة تعامله مع الأزمة، خاصة أنه لم يدخل في مواجهة مباشرة مع أصحاب التصريحات التي أثارت الجدل، وترك لزملائه وجمهوره مهمة الرد والدفاع عنه.

وكتب محمد العمروسي عبر حسابه على «فيسبوك»: «أنا اللي عجبني في موضوع الأستاذ محمود عبد المغني ده إنه عشان هو نجم كبير وراجل عنده ثقة في نفسه وموهبته الكبيرة، ساب الناس هي اللي ترد عنه وتمرمط بكرامتهم الأرض».

وأضاف العمروسي: «ولازم يبقى في إجراء قانوني عادل في إساءة أي فنان من واحد أصلًا نكرة محدش يعرفه».

محمد جمعة: اسمه الأستاذ محمود عبد المغني

ومن بين رسائل الدعم أيضًا، جاءت رسالة الفنان محمد جمعة، الذي حرص على التأكيد على تقديره لمحمود عبد المغني، مشيرًا إلى ضرورة التعامل معه بما يليق بتاريخه ومكانته.

وقال محمد جمعة عبر حسابه على «فيسبوك»: «اسمه الأستاذ محمود عبد المغني، ولازم نحط قبل اسمه الأستاذ».

حسن الرداد يشيد بموهبته

كذلك أعلن الفنان حسن الرداد دعمه لمحمود عبد المغني، مؤكدًا أنه أحد النجوم أصحاب القيمة الفنية، وأن وجوده يمثل إضافة لأي عمل يشارك فيه.

وقال حسن الرداد: «الفنان محمود عبد المغني نجم كبير وممثل موهوب وإضافة لأي عمل فني».

وتزامنت هذه الرسائل مع حالة كبيرة من التفاعل الجماهيري، حيث أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مشاهد من أعمال محمود عبد المغني، مستعرضين عددًا من الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، في محاولة للتأكيد على حضوره وقدرته على تقديم أدوار متنوعة.

محمد طاهر يحذف الفيديو ويقدم اعتذارًا

ومع تصاعد حالة الجدل، أقدم محمد طاهر على حذف الفيديو الذي شهد الواقعة، قبل أن يقدم اعتذارًا إلى محمود عبد المغني وجمهوره، مؤكدًا أنه يتحمل مسؤولية ما يرد في البرنامج، حتى لو لم تكن الإساءة صادرة عنه بشكل مباشر.

وقال محمد طاهر في اعتذاره: «حد من الجمهور رمى إفيه غير لائق، لكن أنا بحبه جدًا وبعتذر له، وحتى لو مش بحبه كفنان مينفعش أقلل منه كشخص، رغم إن الكلام مطلعش مني لكني مسؤول عن البرنامج».

وأكد مقدم البرنامج من خلال اعتذاره أن ما حدث لم يكن مقصودًا منه الإساءة إلى الفنان، مشيرًا إلى أنه يتحمل مسؤولية المحتوى الذي يظهر في برنامجه، وهو ما جاء بالتزامن مع حذف الحلقة أو الفيديو محل الأزمة.

محمود عبد المغني يختار الرد بطريقة غير مباشرة

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه رسائل الدعم من جانب زملائه الفنانين والجمهور، اختار محمود عبد المغني عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع منتقديه، ولم يصدر عنه رد هجومي على الواقعة، مكتفيًا برسالة غير مباشرة حملت طابعًا ساخرًا.

ونشر الفنان صورة عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أثناء تحضيره للمحشي، وعلق عليها بعبارة: «الطباخ الشاطر كله بيحلف بخلطته».

وربط عدد من المتابعين بين تعليق محمود عبد المغني والجدل الدائر حوله، معتبرين أن الفنان اختار التعامل مع الأزمة بهدوء وبطريقة ساخرة، دون الدخول في سجال أو الرد بشكل مباشر على من أثاروا الأزمة.

دعم الفنانين يحسم الجدل حول محمود عبد المغني

وشهدت الساعات الماضية حالة من التضامن اللافت مع محمود عبد المغني، بعدما تحولت الواقعة من مجرد تعليق عابر داخل برنامج إلى قضية أثارت اهتمام قطاع كبير من الجمهور والوسط الفني.

وجاءت رسائل الدعم من عدد من النجوم لتؤكد أن محمود عبد المغني يمتلك رصيدًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا لدى زملائه، خاصة في ظل إشاداتهم بتنوع أدواره وقدرته على تقديم شخصيات مختلفة، فضلًا عن تعاونه مع كبار نجوم وصناع السينما والدراما.

وبينما اختار محمود عبد المغني الابتعاد عن المواجهة المباشرة، تولى عدد من زملائه الرد على الواقعة والتأكيد على قيمته الفنية، لتتحول الأزمة في النهاية إلى موجة دعم واسعة للفنان، وتعيد تسليط الضوء على مشواره وأبرز أعماله والشخصيات التي قدمها على مدار سنوات طويلة.