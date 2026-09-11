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مفاجأة مدوية.. أفضل 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية لعام 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة مدوية.. أفضل 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية لعام 2026

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
أحمد أيمن

اشتعلت المنافسة مبكرًا على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، بعد الكشف عن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة، وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وكانت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية قد أعلنت قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحًا للمنافسة على الجائزة، على أن يتم الكشف عن الفائز خلال حفل يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتضم القائمة أسماء بارزة مثل الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، والإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي.

العشرة المرشحون للكرة الذهبية 

وفي تطور لافت، نشرت شبكة «ذا أتلتيك» البريطانية تصنيفها المتوقع لأفضل 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية لعام 2026، وهو الترتيب الذي حمل عددًا من المفاجآت، خاصة فيما يتعلق بموقع ميسي.

وتصدر هاري كين القائمة المتوقعة، بعدما جاء في المركز الأول، بينما احتل زميله في بايرن ميونخ، الفرنسي مايكل أوليس، المركز الثاني.

وجاء الإسباني رودري، لاعب برشلونة، في المركز الثالث، بينما حل كيليان مبابي في المرتبة الرابعة، يليه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الخامس.

مراكز مفاجئة لنجوم كبار

وشهدت المراكز التالية حضور عدد من الأسماء اللامعة في كرة القدم الأوروبية، حيث جاء الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، لاعب باريس سان جيرمان، في المركز السادس.

أما لامين يامال، أحد أبرز المواهب الصاعدة عالميًا، فاحتل المركز السابع، بينما جاء الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ، ثامنًا.

وفي المركز التاسع ظهر الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، قبل أن تأتي المفاجأة الأكبر بوصول ليونيل ميسي إلى المركز العاشر فقط.

ميسي في المركز العاشر.. مفاجأة الترتيب

ويُعد وجود ميسي في المركز العاشر أبرز مفاجآت تصنيف «ذا أتلتيك»، خاصة بعدما قاد منتخب الأرجنتين إلى بلوغ نهائي كأس العالم 2026، قبل خسارة المباراة النهائية أمام إسبانيا.

وبحسب التصنيف المتوقع، جاءت قائمة العشرة الأوائل كالتالي: هاري كين أولًا، مايكل أوليس ثانيًا، رودري ثالثًا، كيليان مبابي رابعًا، إيرلينج هالاند خامسًا، خفيشا كفاراتسخيليا سادسًا، لامين يامال سابعًا، لويس دياز ثامنًا، جود بيلينجهام تاسعًا، وليونيل ميسي عاشرًا.

وتبقى هذه التوقعات غير رسمية، في انتظار إعلان الفائز بالجائزة خلال الحفل المرتقب في أكتوبر، والذي سيحسم هوية صاحب الكرة الذهبية لعام 2026.

الكرة الذهبية جائزة الكرة الذهبية المرشحون للفوز بالكرة الذهبية ميسي هاري كين

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