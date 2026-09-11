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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل القمة.. 10 مطالب من عموتة لتصحيح مسار الأهلي أمام الزمالك

الأهلي
الأهلي
محمد بدران

كشف الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عن 10 مطالب يتمنى أن يفكر فيها حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تنفيذها قد يصنع فارقًا كبيرًا في شكل الفريق، خاصة قبل مواجهة الزمالك.

وأوضح محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأهلي يحتاج إلى تجهيز أشرف داري، خاصة بعد إصابة عمرو الجزار، مشيرًا إلى أن جاهزية اللاعب بدنيًا ستجعله خيارًا مهمًا في ظل البدائل المتاحة.

مطالب محمد فارس من عموتة

وطالب فارس، عموتة بتجهيز أكرم توفيق للعب في مركز الظهير الأيمن، واستغلال مباراة أبو قير للأسمدة لمنحه فرصة في هذا المركز، قبل مواجهة الزمالك.

كما اقترح منح توفيق محمد فرصة في مركز الظهير الأيسر، موضحًا أن عموتة كان يطلب من أحمد نبيل كوكا التقدم للأمام خلال المباراة، رغم أن قدراته الهجومية لا تساعده على صناعة الخطورة عند زيادة أدواره الهجومية.

واقترح الإعلامي تجربة ثنائية أحمد رضا ومروان عطية في وسط الملعب، مؤكدًا أن هذا الثنائي قد يمنح باقي اللاعبين حرية أكبر في الأدوار الهجومية، إلى جانب زيادة قدرة الفريق على الضغط.

وشدد فارس على ضرورة توظيف أحمد سيد زيزو في خط الوسط، من أجل الاستفادة من إمكانياته بالشكل الذي يخدم الفريق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إمام عاشور وأشرف بن شرقي يجب أن يتواجدا معًا في الملعب، مع زيادة عدد اللاعبين القادرين على صناعة الحلول.

وأشار إلى أن منصف بقرار يجب أن يشارك في مركز المهاجم فقط حال قرر الجهاز الفني منحه فرصة، بينما أكد أن بن جديدة يتحرك بشكل جيد ولا تصله فرص كافية، لكنه يحتاج إلى خفض وزنه والاستعداد بدنيًا بصورة أفضل.

وطالب فارس بمنح محمد عبدالله فرصة مع الفريق الأول، معتبرًا أن عدم مشاركته ولو لدقيقة حتى الآن يمثل خسارة للفريق، مضيفًا: «لو هتقيمه بمجهوده في التدريبات، يبقى مش هيلعب خالص».

وأكد محمد فارس أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه أن يحدث فارقًا كبيرًا في شكل الأهلي، خاصة مع اقتراب مواجهة الزمالك.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية منح حسين الشحات الثقة، موضحًا أن اللاعب سيقدم كل ما لديه إذا شعر بثقة المدير الفني في قدراته، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري أن يبدأ أساسيًا، لكن حال مشاركته يجب منحه وقتًا كافيًا، وليس الاكتفاء بـ5 دقائق.

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