قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب عزوف الطلاب عن المدارس| رفعت فياض يكشف: «بعض الأسر تشجع أبناءها على الغياب»
دوري أبطال أوروبا | بايرن ميونيخ يضرب بودو جليمت بخماسية نظيفة
مزايا وعيوب iPhone Duo.. أول هاتف قابل للطي من آبل
سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك
مجدي طلبة: عودة محمد عبد المنعم للأهلي أفضل من التعاقد مع حسام عبد المجيد
مجلس الأمن يقر مناقشة عقوبات إيران رغم اعتراض الصين وروسيا
«مازادونا».. من هو إبراهيم مازة الذي خطف أنظار الكرة الذهبية؟
جلست مع أصدقائي الأطباء.. دياب يكشف كواليس مهمة لإتقان دوره في «بنج كلي»
حسن خليل: السنة النبوية أرست للمرأة مكانتها وكامل حقوقها وصانت كرامتها
مصرع وإصابة عدة أشخاص في حادث بجبال الألب السويسرية
أسامة جلال يتعرض لكسر في الساق خلال تدريبات بيراميدز
مانشستر يونايتد يضرب صباح بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
اسماء محمد

تعد الجبنة الكريمي من الأكلات الشهية التى يحبها الأطفال فى المدارس ولكن المشكلة أن سعرها مرتفع جدا. 

نعرض لكم طريقة عمل الجبنة الكريمي البيتي بمذاق احترافي مثل الانواع الجاهزة لتقديمها للأطفال فى المدارس وذلك من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الجبنة الكريمي:

2 لتر لبن بلدي

رشة ملح

شرش اللبن

¼ كوب عصير ليمون 

2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير الجبنة الكريمية

 

طريقة عمل الجبنة الكريمي البيتي


ضعي في حلة على النار  واعصري عليه الليمون و الملح واتركيه حتي يفصل الشرش عن الجبن.

صفي الشرش ولا تتخلصي منه فى الحوض ولكن احتفظى بيه في حلة أخرى.

ضعي الجبن في الكبة مع ربع كوب من شرش اللبن واخفقيهم قليلا ثم ضعي الملح و الليمون و استمري في الخفق حتى يصبح القوام كريمي. 

أضيفي القليل من زيت الطهى على الجبنة الكريمي وإذا رغبتي في الحصول على مذاق دسم ضعيه في علبة محكمة الغلق واحفظيها في الفريزر لحين الاستخدام.

الجبنة الكريمي الجبنة الكريمي البيتي الجبنة طريقة عمل الجبنة المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

برلمانية «مستقبل وطن» تلتقي مع محافظ الإسماعيلية لبحث مطالب المواطنين والاستعداد للعام الدراسي

الضحية

بعد شهر من حادث الإسماعيلية.. وفاة الضحية الـ20 من أبناء الشرقية متأثرًا بإصابته

المتوفي

بعد 6 أيام في العناية المركزة.. وفاة طالب أزهري متأثرا بـ إصابته بالمنوفية

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد