مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

تعد الجبنة الكريمي من الأكلات الشهية التى يحبها الأطفال فى المدارس ولكن المشكلة أن سعرها مرتفع جدا.

نعرض لكم طريقة عمل الجبنة الكريمي البيتي بمذاق احترافي مثل الانواع الجاهزة لتقديمها للأطفال فى المدارس وذلك من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الجبنة الكريمي:

2 لتر لبن بلدي

رشة ملح

شرش اللبن

¼ كوب عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل الجبنة الكريمي البيتي



ضعي في حلة على النار واعصري عليه الليمون و الملح واتركيه حتي يفصل الشرش عن الجبن.

صفي الشرش ولا تتخلصي منه فى الحوض ولكن احتفظى بيه في حلة أخرى.

ضعي الجبن في الكبة مع ربع كوب من شرش اللبن واخفقيهم قليلا ثم ضعي الملح و الليمون و استمري في الخفق حتى يصبح القوام كريمي.

أضيفي القليل من زيت الطهى على الجبنة الكريمي وإذا رغبتي في الحصول على مذاق دسم ضعيه في علبة محكمة الغلق واحفظيها في الفريزر لحين الاستخدام.