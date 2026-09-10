رضا عبد العال: سامي قمصان أو علي ماهر كانا الأحق بتدريب الأهلي من عموتة

انتقد رضا عبد العال، محلل برنامج «البريمو» على قناة «تن»، مستوى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الأهلي، مؤكدًا أنه لم يقدم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء حتى الآن، رغم خوض الفريق عددًا من المباريات في بطولة الدوري المصري.

رضا عبد العال ينتقد الحسين عموتة

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية، إن الحسين عموتة تولى مهمة تدريب الأهلي وقاد معسكر إعداد الفريق في إسبانيا، كما خاض معه أربع مباريات في الدوري المصري، لكنه لم يظهر حتى الآن بالشكل الذي يؤكد أنه الرجل المناسب لقيادة الفريق خلال المرحلة الحالية.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر تحت قيادة المدرب المغربي، مشيرًا إلى أن النتائج والأداء حتى الآن لا يعكسان وجود تطور واضح في أداء الفريق، سواء من الناحية الفنية أو التكتيكية.

وأضاف رضا عبد العال أن سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تفوق على الحسين عموتة خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس في بطولة الدوري المصري، موضحًا أن قمصان نجح في التعامل مع اللقاء بصورة أفضل من المدير الفني المغربي.

وتابع عبد العال: «سامي قمصان تفوق على الحسين عموتة في مباراة الأمس، ونجح في إدارة المباراة بشكل أفضل، سواء من الناحية الفنية أو في قراءة مجريات اللقاء».

وأشار محلل برنامج «البريمو» إلى أنه كان يرى أن هناك أسماء مصرية أحق بتولي القيادة الفنية للأهلي، وعلى رأسها سامي قمصان وعلي ماهر، مؤكدًا أن الثنائي يمتلك الخبرات اللازمة للتعامل مع طبيعة المنافسة داخل القلعة الحمراء.

واختتم رضا عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن عموتة ما زال أمامه الوقت لإثبات قدراته مع الأهلي، إلا أن الفترة الماضية لم تشهد، من وجهة نظره، تقديم المستوى الذي يليق بطموحات جماهير النادي.