دوري أبطال أوروبا | بايرن ميونيخ يضرب بودو جليمت بخماسية نظيفة

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني الفوز على بودو جليمت النرويجي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوريK ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

سجل أهداف بايرن ميونيخ كل من جمال موسيالا وهاري كين وألفونسو دايفيز ومايكل أوليسي في الدقائق 47 و61 و77 و83 و90+2 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق بودو جليمت المركز الـ 34.

وسيطر فريق بايرن ميونيخ على مجريات الكرة في الشوط الأول وشكل خطورة كبيرة على مرمى الفريق النرويجي ولكن الحظ عاند الفريق الألماني دون تسجيل أهداف.

تشكيل بايرن ميونخ خلال المباراة

- حراسة المرمى: نوير.

- الدفاع: لايمر، أوباميكانو، تاه وديفيز.

- الوسط: كيميتش، موسيالا وبافلوفيتش.

- الهجوم: كين، أوليسي ودياز.

تشكيل بودو جليمت النرويجي خلال المباراة