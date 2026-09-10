بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

يستعد الإعلامي أحمد موسى للعودة إلى الشاشة من جديد، السبت المقبل، لتقديم برنامجه على قناة «صدى البلد»، وذلك بعد فترة من الغياب عن الظهور الإعلامي بسبب تعرضه لوعكة صحية استدعت حصوله على إجازة.

عودته إلى الشاشة بعد فترة الغياب

ومن المقرر أن يستأنف أحمد موسى تقديم برنامجه على مسئوليتي بشكل طبيعي، وسط ترقب من متابعيه لعودته إلى الشاشة بعد فترة الغياب، خاصة مع ارتباط البرنامج بمتابعة ومناقشة أبرز القضايا والأحداث على الساحة المحلية والإقليمية.

وتأتي عودة أحمد موسى إلى تقديم برنامجه على قناة «صدى البلد» لتضع حدًا لفترة الغياب، مع استئناف حلقاته ومناقشة الملفات والقضايا التي تشغل الرأي العام.

ويحظى أحمد موسى بحضور إعلامي بارز من خلال برنامجه على قناة «صدى البلد»، الذي يتناول بصورة مستمرة أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والأخبار المحلية والدولية.