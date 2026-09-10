قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا | أسرع طريقة لتأمين واي فاي بيتك .. إليك الوقت المثالي لشراء موبايل جديد .. مواصفات هاتف Honor Magic 9
وزير التعليم : تعيين 43 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد
183 يومًا.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن زيادة عدد أيام الدراسة بالعام الجديد
وزير التعليم: زياراتي الميدانية شملت 630 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية
قرارات عاجلة بشأن المدارس الدولية..ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
بالأرقام..وزير التعليم يكشف جهود تحويل المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اهتمام القيادة السياسية بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية يعد اهتمامًا غير مسبوق، انطلاقًا من الدور المحوري الذي يقوم به المعلم ومسؤوليته عن بناء أجيال المستقبل ومستقبل الدولة، موضحًا أن الوزارة تعمل بشكل يومي، وفي حدود أقصى إمكانيات الدولة، على تحسين أوضاع المعلمين وتطوير منظومة تدريبهم وتأهيلهم، من خلال تنفيذ برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى، بما يسهم في الارتقاء بمستواهم المهني ورفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم العلمية والتدريسية، وصولًا إلى أن يكون المعلم المصري على أعلى مستوى من العلم والقدرة والكفاءة في التدريس.

وأوضح الوزير أنه تم تنظيم برنامج تدريبي للسادة المعلمين وموجّهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية والمناهج الدراسية المطوَّرة، ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام والمناهج الجديدة، وذلك على مدار أكثر من شهرين، من خلال 80 ورشة عمل بلغ إجمالي المتدربين فيها 183,499 متدربًا بالتعاون مع اليونيسف فضلا عن تدريبات الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وفي هذا الاطار، أشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على  تنفيذ برنامج قادة المدارس في مصر بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد (HGSE) والأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تقديم برنامج تدريبي يجمع بين التعلم الافتراضي والحضور المباشر، يستهدف القيادات المدرسية، ويستند إلى الخبرات الأكاديمية والتطبيقات العملية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد.

كما أشار الوزير إلى تنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية لتأهيل وتطوير قدرات المعلمين، يمثّل منظومة متكاملة لبناء قدراتهم وفقًا للنظام التعليمي الياباني، ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية والبحثية، بما يسهم في إعداد كوادر تعليمية أكثر كفاءة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

أحمد فتوح

الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية

ترشيحاتنا

بورصه البحرين

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

سعر الدولار

ثابت في السوق..سعر الدولار مساء اليوم

وزارة المالية

دون حضور المستثمر.. كيف تصرف منظومة المقاصة 50% من المستحقات إلكترونيًا؟

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد