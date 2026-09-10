قرارات عاجلة بشأن المدارس الدولية..ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلزام كافة المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية حيث عرض نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الخاصة والدولية خلال الأعوام الدراسية من 2023/ 2024 إلى 2025/ 2026، موضحًا أن نسبة النجاح بلغت 91.8% في العام الدراسي 2023/ 2024، و88.5% في العام الدراسي 2024/ 2025، و71.9% في العام الدراسي 2025/ 2026، مشيرًا إلى أن انخفاض نسبة النجاح جاء نتيجة تطبيق ضوابط الانضباط وتكثيف أعمال لجان المتابعة بالمدارس، بما أسهم في إحكام منظومة التقييم والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة.

وشدد الوزير على استمرار الوزارة في تحقيق الانضباط لمصلحة أبنائنا الطلاب، موضحًا أنه تم تضمين درجتَي مادتَي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بنسبة 10% لكل منهما، ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب بمرحلة التعليم الأساسي، فيما يتم في المرحلة الثانوية تضمين درجتَي مادتَي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما ضمن المجموع الكلي لكل صف دراسي.

كما أشار الوزير إلى إلغاء الاحتفال بالأعياد والمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية داخل المدارس الدولية، واتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة (Home schooling)، وإصدار كتاب دوري بتشكيل لجان لفحص المدارس الدولية والتأكد من مطابقة أعداد الطلاب بها مع التراخيص الصادرة لها.

وأضاف الوزير أنه تم التشديد بأن يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس التي تطبّق مناهج ذات طبيعة دولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، مع حظر قبول تحويل الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة، والمنقولين للصف الثالث الثانوي، بدءًا من العام الدراسي 2026/ 2027، إلى المدارس ذات المناهج الدولية، كما تم تعديل آلية اعتماد الشهادات الدولية، التي كانت مرتبطة بدفع أولياء الأمور مبالغ مالية بالدولار مقابل الحصول على ختم إحدى جهات الاعتماد الأجنبية، وذلك بعد غلق أكبر منافذ تحصيل العملة الأجنبية داخل المدارس الدولية، بحيث لم يعد ولي الأمر ملزمًا بسداد أي رسوم بالدولار لتلك الجهات، واقتصر الاعتماد على الوزارة وحدها، لتصبح موافقتها كافية للالتحاق بالجامعات المصرية.