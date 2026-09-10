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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. تشغيل جميع مواقف الأتوبيسات بقنا الجديدة وتوفير 60 سيارة سيرفيس

مواقف قنا الجديدة
مواقف قنا الجديدة
يوسف رجب

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إنه تم نقل مواقف الغردقة، سفاجا، مرسى علم، القصير، رأس غارب، أسيوط، والإسماعيلية، كما سيتم مساء اليوم العمل بجميع موقف الأتوبيسات بقنا الجديدة.
 

جاء ذلك خلال تفقد مجمع مواقف مدينة قنا وجهاز مدينة قنا الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل وانتظام حركة المواقف، والتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين والسائقين.


 

رافقه خلال الجولة  كل من: اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء هاني الأتربي، مساعد مدير الأمن، والعميد هاني مرسي، وكيل إدارة مرور قنا، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، والمهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ومحمد حسن، مدير مشروع المواقف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، حيث تابع المحافظ خلال الجولة مستوى الخدمات المقدمة داخل الموقفين، وانتظام حركة السيارات، والتزام السائقين بالقواعد المنظمة للعمل.

واستمع محافظ قنا، إلى مطالب عدد من السائقين والمواطنين، ووجه إدارة المواقف بسرعة التعامل مع الشكاوى والعمل على حلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة والتيسير على المواطنين، مؤكداً أهمية التواصل المباشر مع المترددين على المواقف والاستجابة لمطالبهم في إطار القانون.

وأضاف محافظ قنا، بأنه للربط بين مدينة قنا الأم ومدينة قنا الجديدة، تم توفير 60 سيارة سيرفيس جديد، وبنفس تعريفة الركوب وهي 8 جنيهات فقط، تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى تخصيص 2 ميني باص سعة 25 راكب، تابع لجهاز مدينة قنا الجديدة لنقل المواطنين بنفس السعر، بالإضافة إلى 15 رخصة أخرى داخل مدينة قنا الجديدة، بجانب تعريفة التاكسي من قنا الجديدة إلى غرب قنا الأم بـ 80 جنيهًا والعكس، و60 جنيهًا من شرق المدينة إلى قنا الجديدة والعكس.

يذكر أن مجمع مواقف قنا الجديدة، يعد أحد المشروعات التنموية بالمحافظة، والذي تم التجهيز له منذ عام 2016، وتم الانتهاء من إنشاءه عام 2019، وتم تسليمه بشكل رسمي عام 2024 لدخوله الخدمة، على مساحة واسعة تبلغ 15 فدانًا، ومجهز بـ 7 غرف أمن لحفظ الانضباط، إلى جانب شبكات متطورة للإطفاء، والكهرباء، والإنترنت.

ويضم مجمع المواقف، أيضًا 5 مبانٍ حيوية تشمل صالة الوصول، والمركز التجاري، والمسجد، ومبنى الإدارة والخدمات، بالإضافة إلى ورش الصيانة والاستراحات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركبات 20 مظلة مخصصة للأتوبيسات، ويمتلك قدرة استيعابية تتسع لـ 430 سيارة.

وخصصت محافظة قنا، أرقام هواتف وخطوطًا ساخنة لغرفة العمليات الرئيسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة حال تعرضهم لأي تجاوزات أو محاولات لفرض أسعار مخالفة، عبر أرقام مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين، على الأرقام 0963328472 - 0963337291، والخط الساخن 15541 أو إرسال رسالة على واتساب رقم 01283285108.

قنا مواقف الأتوبيسات مدينة قنا الجديدة حركة المواقف انتظام حركة السيارات أخبار قنا

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