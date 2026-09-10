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شقق الإيجار المنتهي بالتمليك من الإسكان.. موعد الطرح ورابط التقديم للمستحقين وخطوات الحجز
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شقق الإيجار المنتهي بالتمليك من الإسكان.. موعد الطرح ورابط التقديم للمستحقين وخطوات الحجز

شقق الإيجار المنتهي بالتملك
شقق الإيجار المنتهي بالتملك
خالد يوسف

يُعد نظام الإيجار المنتهي بالتمليك أو «الإيجار التمليكي» الذي تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر (بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي) أحد الحلول السكنية الحيوية التي تستهدف فئات محدودي ومتوسطي الدخل والشباب المقبلين على الزواج، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، حيث يمثل هذا الطرح الذهبي طوق نجاة حقيقي للباحثين عن مأوى آمن بعيداً عن أعباء الإيجار الحر، حيث يتيح فرصة استثنائية لامتلاك وحدة سكنية بمدد سداد ميسرة ودعم حكومي كامل يضمن حياة كريمة ومستقبلاً مستقراً.

موعد حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

يبدأ حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، ويشمل الطرح 5 آلاف وحدة سكنية منفذة، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها، بمساحات تتراوح بين 75 و90 و100 متر مربع.

شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك والمستبعدين منه 

تتضمن شروط التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا، مع الالتزام بحدود الدخل التي يحددها الإعلان، ووجود إقامة أو عمل مثبت في مكان الوحدة السكنية.

ويُستبعد من التقديم من سبق له أو لزوجته أو لأبنائه القُصّر الاستفادة من دعم سكني حكومي، أو امتلاك وحدة سكنية أو عقار مسجل، كما يشترط تقديم مستندات رسمية تثبت قيمة الدخل.

شقق «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار المدعوم

يتضمن طرح «سكن لكل المصريين 9» نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم لمحدودي الدخل، بمساحات تصل إلى 75 و90 مترًا مربعًا في المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمساحات تتراوح بين 90 و120 مترًا مربعًا.

ويصل دعم الإيجار إلى 1000 جنيه شهريًا، وفقًا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية.

شروط ومصروفات «سكن لكل المصريين 9»

ـ ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا.

ـ ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

ـ تبلغ مصروفات التسجيل 350 جنيهًا غير قابلة للرد.

ـ 10 آلاف جنيه تأمين للوحدة.

ـ يتم رد مبلغ التأمين وفقًا للضوابط المحددة في الإعلان.

مواعيد التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 9»

تبدأ المرحلة الأولى من التقديم خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر 2026، وتخصص لذوي الهمم.

بينما تبدأ المرحلة الثانية لجميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وتستمر حتى 28 أكتوبر 2026.

خطوات حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك وسكن لكل المصريين 9

يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، وذلك بعد الاطلاع على كراسة الشروط والتأكد من استيفاء جميع الضوابط المطلوبة، ثم تسجيل البيانات ورفع المستندات اللازمة.

وبعد إتمام عملية التسجيل، تخضع الطلبات للفحص الإلكتروني للتأكد من استيفاء الشروط، مع استبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الضوابط المحددة في الإعلان.

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