الإيجار التمليكي 2026.. مميزات وأسعار وموعد طرح الإسكان الجديد لمحدودي ومتوسطي الدخل

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإطلاق طرح جديد من الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي (الإيجار المنتهي بالتملك)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم بشروط ميسرة.

ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة لدعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المالية، عبر إتاحة الفرصة للاستفادة الفورية من الوحدات بنظام الإيجار مع تملكها لاحقاً وفق ضوابط تنظيمية دقيقة تحافظ على حقوق الطرفين.

موعد طرح وحدات الإيجار التمليكي

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، والمقرر أن يستهدف الشباب الذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات بنظام التمليك.

وقالت مي عبد الحميد، إن وحدات الإيجار سيتم طرحها في أوائل شهر سبتمبر المقبل، على أن تكون كراسة الشروط متاحة منتصف سبتمبر عبر منصة مصر الرقمية، متضمنة تفاصيل الوحدات وشروط الحجز.



20 ألف وحدة سكنية في المحافظات

أعلنت وزارة الإسكان، عن التفاصيل الكاملة لطرح شقق الايجار التمليكي، حيث سيتم طرح إعلانين (الأول) عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي عبارة عن 15 ألف شقة، و(الثاني) عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية عبارة عن 5 آلاف شقة.



يأتي الطرح المرتقب لوحدات الإيجار التمليكي، ضمن خطة توفير بدائل سكنية متنوعة، حيث من المقرر طرح نحو 5 آلاف وحدة كاملة التشطيب في 25 مدينة جديدة، مع الإعلان عن التفاصيل وفتح باب الحجز خلال الشهر المقبل.



ومن المقرر طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال شهر، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي، لوحدات موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

الوحدات الموزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، كالتالي:

- 8464 وحدة بالمحافظات.

- 3256 وحدة بالمدن الجديدة.

- 3280 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

شروط التقديم على شقق صندوق الإسكان الاجتماعي

تتضمن كراسة الشروط للوحدات المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، الشروط التي يجب توافرها في راغبي الحصول على شقق بالإيجار، حيث كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في البيان الرسمي، أبرز الشروط التي يجب توافرها على النحو التالي:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

- ألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا على 25% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية.

- أن يكون المواطن المتقدم من المقيمين أو من العاملين بذات المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها، من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، ويستثنى من هذا الشرط (وحدات المحافظات).

- عدم حصول المتقدم على وحدة سكنية بالإيجار أو التمليك، أو قطعة أرض من الدولة، أو أي دعم سكني آخر، أو الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

- تمتد المدة الإيجارية للوحدات المطروحة لمدة 3 سنوات.

- يمكن تجديد المدة الإيجارية لمدة أخرى مماثلة، وذلك حسب رغبة المواطنين المستفيدين، بشرط أن يكون المواطن المستفيد قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه.

- يكون التجديد بالشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.

- إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد (بعد مرور سنة) كحد أدنى.

شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

1- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد.



2- عدم أحقية الأسرة (تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر) في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

3- ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

4- توضيح الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم وذلك فى ضوء القيمة الإيجارية للوحدات.



5- فور التخصيص؛ سيلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

أماكن وتخصيص شقق الإيجار التمليكي

تم توزيع الوحدات على نحو 25 مدينة جديدة، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي.

وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة؛ يجوز التقدم للحجز بأقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.



كما سيتم التخصيص بنظام (القرعة العلنية) بين المتقدمين المستوفين للشروط.

وتبلغ مدة الإيجار المنتهي بالتملك (20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة)، يلتزم خلالها المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة المستحقة، وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

وتتراوح القيمة الإيجارية الشهرية المتوقعة لشقق الإيجار التمليكي 2026 بين 1500 و2000 جنيه شهريًا، بحسب مساحة الوحدة وموقعها.