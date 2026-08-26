رسمياً.. موعد طرح كراسة شروط شقق الإيجار التمليكي 2026

يترقب الشباب موعد طرح شقق الإيجار التمليكي2026 التي أعلنت عنها وزارة الإسكان للمقبلين على الزواج بشروط محددة، حيث أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي تفاصيل حجز شقق الإيجار وقيمة الإيجار المتوقعة وموعد طرح كراسة الشروط والمقررة خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، موجهة للمواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط التمليك، خاصة الشباب.



وقالت مي عبد الحميد في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الصندوق يستعد لطرح شقق للإيجار تستهدف الشباب الذين لا يستطيعون الاستفادة من أنظمة التمليك، موضحة أن المواطنين المنتظمين في سداد القيمة الإيجارية سيكون بإمكانهم تملك الوحدة السكنية بعد عام واحد من الإيجار.

إيجار 3 سنين قابل للتجديد

وأضافت أن نظام التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى، مع إتاحة إمكانية التملك بعد مرور عام على الانتظام في سداد الإيجار.

وأوضحت أن الوحدات المطروحة ستكون جاهزة للسكن والتسليم الفوري، وموجودة داخل مشروعات سكنية مأهولة بالفعل، بما يتيح للمستفيدين الانتقال إليها والاستفادة منها بشكل مباشر.

طرح كراسة الشروط في سبتمبر المقبل

وأشارت إلى أن الوحدات سيتم طرحها في أوائل شهر سبتمبر المقبل، على أن تتاح كراسة الشروط في منتصف سبتمبر عبر منصة مصر الرقمية، متضمنة جميع تفاصيل وشروط الحجز والاستفادة من الوحدات.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026



تتضمن أبرز شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم.

أن يكون المتقدم متمتعًا بالأهلية القانونية للتعاقد.

توافق دخل المتقدم مع الحدود التي تحددها كراسة الشروط وفقًا لقيمة إيجار الوحدة.

عدم السماح للأسرة الواحدة، وتشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، بحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد حصل على دعم سكني سابق، وفقًا للضوابط المنظمة للطرح.

مساحات شقق الإيجار التمليكي

وتتراوح مساحات الوحدات المقرر طرحها بين 75 و90 مترًا مربعًا، على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، ويتضمن الطرح نحو 8 آلاف وحدة في المحافظات، إضافة إلى حوالي 3500 وحدة في المدن الجديدة، وفق ما أعلنته الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، في تصريحات سابقة.

5000 شقة إيجار جاهزة

وتستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح نحو 5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل، وبمساحات متنوعة، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

وتحدد القيمة الإيجارية للوحدة وفقًا لموقعها والمحافظة الموجودة بها والقيمة السوقية للمنطقة، مع تقديم دعم يضمن تناسب قيمة الإيجار مع دخل الأسرة.



شقق إيجار في 25 مدينة جديدة



ومن المقرر توزيع الوحدات على نحو 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم طرحها خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة شروط الطرح.



وسيتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للضوابط والتفاصيل التي سترد في كراسة الشروط، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الدمج وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.

إجراءات شقق الإيجار 3 سنوات

تبلغ مدة التعاقد 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة وفقًا للضوابط التي يحددها الصندوق، وقبل انتهاء مدة التجديد الثانية بـ3 أشهر، يتعين على المستفيد تحديد موقفه، سواء باختيار تملك الوحدة أو الاستمرار في نظام الإيجار بالقيمة السوقية.

كما تتيح المبادرة إمكانية التحويل من نظام الإيجار إلى التمليك بعد مرور عام واحد على الأقل من تاريخ التعاقد، مع إمكانية التقدم مستقبلًا لإعلانات التمليك، على أن يتم خصم قيمة الدعم السابق، إلى جانب إمكانية رد الوحدة إلى الصندوق وفقًا للضوابط المحددة.

وتبلغ مدة الإيجار المنتهي بالتملك 20 عامًا اعتبارًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المستحقة، وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

تأمين بقيمة 3 أشهر إيجار



فور التخصيص سيلتزم العميل بإستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.