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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي: إمام عاشور اختار الأهلي صح.. واختيار آدم وطني كان خطأ فادحًا

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي كريم رمزي أن تجربة إمام عاشور الاحترافية لم تنجح وانتهت سريعًا، مشيرًا إلى أن اللاعب تألق بشكل كبير مع الأهلي، خاصة خلال مشاركته في كأس العالم، وأصبح يمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة داخل النادي.

 

الأهلي

وأوضح رمزي أن إمام عاشور هو المستفيد الأول من قرار الاستمرار مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب اختار الطريق الصحيح، وأن وجوده داخل القلعة الحمراء يمنحه الدعم الجماهيري والمكانة التي تساعده على التألق.

وقال إن اختيار إمام عاشور آدم وطني للعمل معه كان «خطأ فادحًا»، بسبب ما وصفه بتاريخ الأخير مع اللاعبين الذين تعامل معهم، مؤكدًا أن مصلحته كانت تأتي في المقام الأول وليس مصلحة اللاعب. 

وفي المقابل، أشاد رمزي بقدرة الأهلي على التفاوض والإقناع بشروطه، معتبرًا أن موقف النادي القوي في ملف إمام عاشور يصب في مصلحة اللاعب والنادي معًا.

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