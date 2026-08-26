شراكة عالمية.. مصر للطيران توقع اتفاقية مع نادي برشلونة

وقعت مصر للطيران ، اتفاقية شراكة وتعاون عالمية مع أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم، من حيث الشعبية والتاريخ والقيمة التسويقية حول العالم – نادي برشلونة الإسباني، بموجبها تكون مصر للطيران "شريكًا عالميًا" لنادي برشلونة الإسباني حتى نهاية موسم 2028/2029.

وبموجب هذه الشراكة، ستحصل الشركة على صفة "شريك الطيران الرسمي الحصري" لفريق كرة القدم الأول للرجال وفريق كرة السلة وفريق كرة اليد، بالإضافة إلى ذلك، سيرتدي فريق كرة اليد شعار مصر للطيران على مقدمة قمصانهم خلال المباريات الرسمية بالإضافة إلى العديد من المميزات التسويقية التي تُمنح لمصر للطيران خلال مدة التعاقد.

وإعلانًا لهذه الشراكة العالمية، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن "رعاية أحد أكثر الأندية عراقةً في العالم وبطل الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني للموسم السابق، تشكل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الناقل الوطني وتتويجًا للجهود التي بذلتها مصر للطيران خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن هذه الشراكة تجمع بين تاريخ مصر للطيران الممتد لـ 95 عامًا والريادة الرياضية العالمية لنادي برشلونة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع عشاق كرة القدم حول العالم.

وتابع: "مصر للطيران لديها خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة وتقديم خدمات استثنائية لعملائها حول العالم بما يحقق رؤية الشركة تجاه رفع مستويات خدمة العملاء بأعلى صورة ممكنة ورفع علم مصر في كافة أرجاء العالم."

واسترسل قائلا: إن توقيع هذه الاتفاقية سوف يسلط الضوء على الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لإبراز دور مصر للطيران في الربط بين الثقافات والحضارات والشعوب وهو دور جسدته الرياضة على مر التاريخ.

من جانبه ، أكد الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن "هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد تعاون ترويجي، إذ إنها تُجسد مجموعة من القيم المشتركة التي تجمع مصر للطيران وبين نادي برشلونة الإسباني، وفي مقدمتها التميز والالتزام والعمل الجماعي.

كما أعرب عن ثقته في أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة مصر للطيران كسفير لمصر في مختلف أنحاء العالم، وبما يتواكب مع خطط النمو والتوسع المستهدفة ويعزز من قدرتها على المنافسة في سوق الطيران العالمي."

من جانبه، صرح مارك برويكس مدير الرعايات العالمية في نادي برشلونة بأن "ارتباط اسم نادي برشلونة باسم الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية - مصر للطيران، والتي تعد نموذجًا للتميز وصاحبة تاريخ طويل في الطيران الدولي، هو خطوة طبيعية في مسار توسعنا حيث تعزز هذه الشراكة التزامنا بنقل قيم برشلونة إلى جماهيرنا في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث نمتلك قاعدة جماهيرية عريضة من المشجعين."

وفي هذا السياق، يمثل توقيع بروتوكول الشراكة مع نادي برشلونة محطة بارزة في مسيرة مصر للطيران نحو تعزيز علامتها التجارية عالميًا، حيث يجمع هذا التعاون بين اثنين من الأسماء العريقة ذات الحضور الدولي والتأثير الوطني؛ مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، ونادي برشلونة – أحد أعرق وأبرز الأندية الرياضية في العالم.

يأتي ذلك في خطوة تعكس الرؤية الطموحة لمصر للطيران نحو تعزيز مكانتها على الساحة الدولية وترسيخ حضورها كإحدى أبرز الناقلات الجوية في المنطقة، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية التي وضعتها مصر للطيران خلال العامين الماضيين والتي تتمثل في توسيع شبكة خطوط مصر للطيران وحضورها العالمي إلى آفاق جديدة وتطوير أسطولها الجوي بما يتوافق مع هذه الخطة الطموحة، بالإضافة إلى تطوير خدماتها المقدمة للعملاء حول العالم وانتظامية رحلاتها وهو ما انعكس بصورة إيجابية كبيرة على تقييمات الشركة ضمن مؤشرات سكاي تراكس العالمي، فقد استلزمت هذه الرؤية تنفيذ عدد من الشراكات العالمية التي تهدف إلى تسليط الضوء على ما حققته مصر للطيران من تطوير خلال الفترة السابقة وتعزيز قدراتها التنافسية.