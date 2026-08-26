نائب رئيس الوزراء يلتقي أوائل الثانوية العامة: حريصون دائما على التواصل مع الشباب

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة لعام 2026 على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب، وذلك بحضور المهندس طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن خالص اعتزازه بلقاء أبنائه وبناته المتفوقين، مهنئاً إياهم بالانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي، وموجهاً أصدق أمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد في مسيرتهم المقبلة.

وأوضح أن التدريس لآلاف الطلاب على مدار سنوات طويلة شكّل المحور الأصيل في حياته، مؤكدا حرصه الدائم على التواصل مع الشباب وإيمانه العميق بأن الاستثمار في العقول الشابة هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن.

ووجّه الدكتور حسين عيسى، مجموعة من الرسائل المباشرة للطلاب حول أهمية التسلح بالمعرفة خلال سنوات الدراسة الجامعية، داعياً إياهم إلى حسن استثمار هذه الفترة المحورية عبر إتقان اللغات الأجنبية، وتنمية مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين، والإلمام الشامل بنظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة كأدوات رئيسية في سوق العمل المعاصر.

كما شدد على أن التفوق في الثانوية العامة ودخول الكلية واختيار التخصص لا يعني الوصول إلى نهاية المطاف، بل هو بداية الطريق لتأكيد الاستمرار في التميز من خلال التعلم الذاتي المستمر وتطوير المهارات بشكل دائم خلال المرحلة الجامعية وما بعدها في الحياة العملية.

وأولى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في حديثه مع الطلاب، اهتماماً خاصاً بملف التأهيل لسوق العمل محلياً وخارجياً، مستشهداً بنماذج مصريّة مشرفة تعمل في الخارج بمختلف التخصصات، وهي نماذج تؤكد قدرة الشباب المصري على المنافسة والتميز عالمياً متى ما امتلك الأدوات المناسبة.

وحث الطلاب المتفوقين على استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية، واستثمار فترة الدراسة في التدريب العملي واكتساب المهارات التطبيقية، لا سيما في مجالات الحاسب الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تفرض نفسها كأداة أساسية في مختلف مجالات الحياة، مشيرا إلى أهمية اختيار التخصص الذي يتوافق مع ميول الطالب واهتماماته الشخصية كقاعدة أساسية للإبداع والاستمرارية.

وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مفتوحاً وموسعاً بين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والطلاب المتفوقين، أتاح فرصة حقيقية للاستماع إلى طموحاتهم العلمية والعملية وتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم وسوق العمل.

وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال الحوار، أن التفوق الحقيقي يمتد ليشمل القدرة على مواصلة التعلم وامتلاك مهارات التفكير النقدي وتوظيف المعرفة لخدمة الوطن، مشيراً إلى أن مصر تُبنى بهمم أبنائها، وأن هذه اللقاءات تمنح طاقة إيجابية متجددة لأن هؤلاء الطلاب يمثلون الأمل والثروة الوطنية الحقيقية في ظل النهضة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وفي ختام اللقاء، جدد الدكتور حسين عيسى تمنياته للطلاب بمزيد من النجاح والتألق في مستقبلهم الجامعي والعملي، مثمنا الدور الوطني والتاريخي للصحافة القومية وجريدة الجمهورية في بناء الوعي ودعم التنمية، كما حرص على التقاط صورة تذكارية رسمية جمعته مع أوائل شهادة الثانوية العامة لعام 2026.