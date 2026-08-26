صندوق النقد يدعو الحكومات لضبط المالية العامة والبنوك المركزية لكبح التضخم

دعت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الحكومات حول العالم إلى التحرك لمواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العامة، فيما حثت البنوك المركزية على مواصلة التركيز على خفض التضخم، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي حالة متزايدة من عدم اليقين.

وقالت جورجييفا، للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن، إن جميع الدول بحاجة إلى معالجة مشكلاتها المالية وإعداد خطط موثوقة والإعلان عنها لضمان بقاء مستويات الديون والعجز على مسار مستدام، مشددة على ضرورة أن تظل البنوك المركزية «شديدة التركيز» على مهمتها المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار.

ورغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وتصاعد التوترات التجارية، أظهرت الاقتصادات العالمية حتى الآن قدرة على الصمود، مدفوعة جزئيًا بالقفزة الكبيرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب جورجييفا، التي حذرت في الوقت نفسه من أن آفاق الاقتصاد لا تزال محاطة بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل صعود عوائد السندات وعدم إحراز تقدم كافٍ في خفض التضخم.

وقالت جورجييفا إن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران لم تنته بعد، ووصفت الوضع بأنه «صراع حرفي بين صدمة المعروض السلبية القادمة من الشرق الأوسط وصدمة الطلب الإيجابية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي».

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية في بانكوك خلال أكتوبر القادم ، بالتزامن مع توقعات بإصدار أحدث تقييم للصندوق بشأن الاقتصاد العالمي.

وكان الصندوق قد أبقى في يوليو توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير يُذكر عند 3% خلال عام 2026، لكنه رفع توقعاته للتضخم العالمي، مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وحذرت جورجييفا من عدد من المخاطر التي قد تضغط على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، من بينها تراجع مخزونات النفط والغاز مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، واحتمال تعرض العالم لنمط مناخي حاد لظاهرة «النينيو» بما قد يزيد مخاطر انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي.

وأكدت أن هذه المخاطر لا تترك مجالًا للتهاون، قائلة إن الاقتصاد العالمي «لم يكن أداؤه سيئًا للغاية»، لكن ذلك لا يعني أن الأوضاع أصبحت مستقرة أو أن الطريق أمام الاقتصاد بات سهلًا.

ومن المقرر أن تشارك جورجييفا للمرة الأولى هذا الأسبوع في الندوة الاقتصادية السنوية للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج، حيث يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أول خطاب رئيسي له منذ توليه قيادة البنك المركزي.

وتترقب الأسواق خطاب وارش بحثًا عن إشارات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع عوائد السندات.

وفي سياق منفصل، قالت جورجييفا إن صندوق النقد الدولي، خلال المراجعة الجارية لآلية الرقابة التي يتبعها، يسعى إلى توسيع استخدام السيناريوهات وخطط الطوارئ لمساعدة الدول على التحرك بمرونة أكبر في عالم تزداد فيه مستويات عدم اليقين.