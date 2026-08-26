قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فابريزيو رومانو: عمر مرموش في توتنهام.. والتوقيع الرسمي غدًا
تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون
الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور
الذهب يبدأ موجة تراجع جديدة في مصر .. وانخفاض قوي في عيار 24
مخدرات بـ100 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة
تراجع جديد للدولار واليورو والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
تحول خطير في مسار حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عسكريا؟ سمير أيوب خبير الشؤون الروسية يجيب
صلاح لاعب الجولة الثانية في الدوري التركي بعد ثنائيته مع طرابزون سبور
صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة
وزارة الأوقاف تفند 4 شبهات حول الاحتفال بميلاد النبى وترد عليهم بالتفصيل
نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع «هؤلاء المتوحشين» في إيران
معهد الفلك يستعد لرصد الخسوف القمر الثاني والأخير في 2026.. ورؤيته جزئيا في مصر فجر الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد يدعو الحكومات لضبط المالية العامة والبنوك المركزية لكبح التضخم

صندوق النقد يدعو الحكومات لضبط المالية العامة والبنوك المركزية لكبح التضخم
صندوق النقد يدعو الحكومات لضبط المالية العامة والبنوك المركزية لكبح التضخم
أ ش أ

دعت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الحكومات حول العالم إلى التحرك لمواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العامة، فيما حثت البنوك المركزية على مواصلة التركيز على خفض التضخم، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي حالة متزايدة من عدم اليقين.

وقالت جورجييفا، للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن، إن جميع الدول بحاجة إلى معالجة مشكلاتها المالية وإعداد خطط موثوقة والإعلان عنها لضمان بقاء مستويات الديون والعجز على مسار مستدام، مشددة على ضرورة أن تظل البنوك المركزية «شديدة التركيز» على مهمتها المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار.

ورغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وتصاعد التوترات التجارية، أظهرت الاقتصادات العالمية حتى الآن قدرة على الصمود، مدفوعة جزئيًا بالقفزة الكبيرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب جورجييفا، التي حذرت في الوقت نفسه من أن آفاق الاقتصاد لا تزال محاطة بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل صعود عوائد السندات وعدم إحراز تقدم كافٍ في خفض التضخم.

وقالت جورجييفا إن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران لم تنته بعد، ووصفت الوضع بأنه «صراع حرفي بين صدمة المعروض السلبية القادمة من الشرق الأوسط وصدمة الطلب الإيجابية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي».

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية في بانكوك خلال أكتوبر القادم ، بالتزامن مع توقعات بإصدار أحدث تقييم للصندوق بشأن الاقتصاد العالمي.

وكان الصندوق قد أبقى في يوليو توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير يُذكر عند 3% خلال عام 2026، لكنه رفع توقعاته للتضخم العالمي، مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وحذرت جورجييفا من عدد من المخاطر التي قد تضغط على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، من بينها تراجع مخزونات النفط والغاز مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، واحتمال تعرض العالم لنمط مناخي حاد لظاهرة «النينيو» بما قد يزيد مخاطر انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي.

وأكدت أن هذه المخاطر لا تترك مجالًا للتهاون، قائلة إن الاقتصاد العالمي «لم يكن أداؤه سيئًا للغاية»، لكن ذلك لا يعني أن الأوضاع أصبحت مستقرة أو أن الطريق أمام الاقتصاد بات سهلًا.

ومن المقرر أن تشارك جورجييفا للمرة الأولى هذا الأسبوع في الندوة الاقتصادية السنوية للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج، حيث يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أول خطاب رئيسي له منذ توليه قيادة البنك المركزي.

وتترقب الأسواق خطاب وارش بحثًا عن إشارات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع عوائد السندات.

وفي سياق منفصل، قالت جورجييفا إن صندوق النقد الدولي، خلال المراجعة الجارية لآلية الرقابة التي يتبعها، يسعى إلى توسيع استخدام السيناريوهات وخطط الطوارئ لمساعدة الدول على التحرك بمرونة أكبر في عالم تزداد فيه مستويات عدم اليقين.

كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الحكومات حول العالم خفض التضخم الاقتصاد العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

ترشيحاتنا

تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

صوامع

626 ألف طن.. الوادي الجديد تختتم موسم توريد القمح 2026 بزيادة كبيرة

طلاب جامعة بنها

طلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها يحققون انجاز جديد في البطولة المصرية للبرمجة

بالصور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. صور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد