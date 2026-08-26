مصرع 7 أشخاص.. حريق في مجمع للغاز والكيماويات بروسيا

أفاد مجمع للغاز والكيماويات في منطقة آمور بالشرق الأقصى في روسيا اليوم الأربعاء بأن ستة مواطنين لقوا حتفهم، فيما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في المجمع.
وأشار المجمع عبر تطبيق تيليجرام إلى أن أن إجمالي عدد الوفيات بلغ سبعة أشخاص، وأن 152 شخصا تلقوا العلاج من إصابات، من بينهم 36 نُقلوا على وجه السرعة إلى مستشفيات.
وبحسب وكالة رويترز ، فقد وصلت طائرة تابعة لخدمات الطوارئ لنقل المصابين إلى مستشفيات أخرى في روسيا.
ويعد المجمع أحد أكبر منتجي البولي إيثيلين والبولي بروبيلين في العالم، مشروع مشترك بين شركة سيبور الروسية وشركة سينوبك الصينية للنفط والغاز. ولم يدخل مرحلة التشغيل التجاري بعد، وكان يستعد لبدء الإنتاج.
وتعتمد روسيا في كثير من الأحيان على العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمال الصينيون، في تنفيذ مشاريع صناعية وبنية تحتية ضخمة.
وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها تُجري تحقق في الواقعة باعتبارها مخالفة محتملة لقواعد السلامة الصناعية، مضيفة أنها تعمل على تحديد سبب الحريق.
ومن المتوقع أن ينتج مجمع آمور للغاز والكيماويات 2.3 مليون طن من البولي إيثيلين و400 ألف طن من البولي بروبيلين سنويا.