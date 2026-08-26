مصرع 7 أشخاص.. حريق في مجمع للغاز والكيماويات بروسيا

أفاد مجمع للغاز والكيماويات في منطقة آمور بالشرق الأقصى في ​روسيا اليوم الأربعاء بأن ستة مواطنين لقوا حتفهم، فيما لا ‌يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في المجمع.



وأشار المجمع عبر تطبيق تيليجرام إلى أن أن إجمالي ​عدد الوفيات بلغ سبعة أشخاص، وأن ​152 شخصا تلقوا العلاج من إصابات، من ⁠بينهم 36 نُقلوا على وجه السرعة إلى ​مستشفيات.



وبحسب وكالة رويترز ، فقد وصلت طائرة تابعة لخدمات الطوارئ لنقل المصابين إلى مستشفيات أخرى في روسيا.



ويعد المجمع أحد ​أكبر منتجي البولي إيثيلين والبولي بروبيلين ​في العالم، مشروع مشترك بين شركة سيبور الروسية وشركة ‌سينوبك ⁠الصينية للنفط والغاز. ولم يدخل مرحلة التشغيل التجاري بعد، وكان يستعد لبدء الإنتاج.



وتعتمد روسيا في كثير من الأحيان على العمالة الأجنبية، بما ​في ذلك ​العمال الصينيون، ⁠في تنفيذ مشاريع صناعية وبنية تحتية ضخمة.



وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها ​تُجري تحقق في الواقعة باعتبارها مخالفة ​محتملة ⁠لقواعد السلامة الصناعية، مضيفة أنها تعمل على تحديد سبب الحريق.



ومن المتوقع أن ينتج مجمع آمور ⁠للغاز ​والكيماويات 2.3 مليون طن من ​البولي إيثيلين و400 ألف طن من البولي بروبيلين سنويا.