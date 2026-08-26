روسيا تعلن إسقاط 426 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية الروسية في إسقاط 426 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

وفي وقت لاحق، كثًفت القوات الروسية الضربات على الموانئ الأوكرانية، مستهدفة سفينتي شحن جافّتين تحملان معدات عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة وخزانات وقود في ميناءي يوجني وتشيرنومورسك.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة هجومية وأسلحة دقيقة بعيدة المدى، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية والاقتصادية لكييف عبر تعطيل البنى التحتية البحرية.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن الموانئ الأوكرانية تحولت خلال السنوات الماضية إلى ممرات رئيسية لنقل الأسلحة، مؤكدة أن أكثر من 8 آلاف سفينة عبرت محملة بشحنات عسكرية من أوديسا وحدها.

وتأتي هذه الضربات امتداداً لحملة روسية متواصلة منذ منتصف يوليو، تستهدف خطوط الإمداد عبر البحر وتكشف عن تصعيد جديد في الحرب الدائرة.