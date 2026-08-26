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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل فطائر الجبنة في المنزل .. وصفة سريعة وهشة بدون تخمير

طريقة عمل فطائر الجبنة
طريقة عمل فطائر الجبنة
آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل فطائر الجبنة بوصفة سهلة وسريعة، خاصة لتحضير وجبة إفطار أو عشاء خفيفة ومشبعة. 

وتتميز هذه الفطائر بإمكانية إعدادها في وقت قصير، مع إمكانية استخدام أنواع مختلفة من الجبن وإضافة الأعشاب المفضلة للحصول على مذاق شهي.

طريقة عمل فطائر الجبنة

طريقة عمل فطائر الجبنة

مكونات فطائر الجبنة:

لتحضير فطائر الجبنة السريعة في المنزل، تحتاجين إلى المكونات التالية:
2 كوب من الدقيق.
نصف كوب من الزبادي.
ربع كوب من الزيت.
ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
رشة ملح.
كوب من جبنة الموزاريلا أو الجبنة البيضاء المفتتة.
بقدونس مفروم حسب الرغبة.
صفار بيضة لدهن الوجه.

طريقة عمل فطائر الجبنة

طريقة عمل فطائر الجبنة:

ـ في البداية، ضعي الدقيق في وعاء مناسب، ثم أضيفي إليه البيكنج باودر ورشة الملح وقلبي المكونات جيدًا.
ـ أضيفي الزبادي والزيت تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة ومتماسكة.
ـ اتركي العجينة ترتاح لمدة 5 دقائق فقط، ثم قسميها إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.
ـ افردي كل كرة على سطح نظيف مع رش كمية بسيطة من الدقيق، ثم ضعي مقدارًا مناسبًا من الجبن في المنتصف، ويمكن إضافة القليل من البقدونس المفروم حسب الرغبة.
ـ أغلقي العجينة جيدًا حول الحشوة وشكلي فطائر الجبنة بالشكل الذي تفضلينه، ثم رصيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.
ـ ادهني سطح الفطائر بصفار البيض للحصول على لون ذهبي شهي، ثم ضعيها في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
ـ اتركي الفطائر في الفرن لمدة تتراوح بين 8 و10 دقائق تقريبًا، أو حتى تنتفخ ويصبح سطحها ذهبي اللون.
ـ قدمي فطائر الجبنة الساخنة مع الشاي أو الحليب، ويمكن تناولها بجانب الخضراوات والسلطة للحصول على وجبة متكاملة.

طريقة عمل فطائر الجبنة

سر نجاح فطائر الجبنة

للحصول على فطائر هشة من الداخل وذهبية من الخارج، احرصي على عدم الإفراط في إضافة الدقيق أثناء العجن، لأن زيادة الدقيق قد تجعل العجينة قاسية.

ويفضل استخدام جبنة الموزاريلا إذا كنتِ تفضلين الحشوة المطاطية، كما يمكن إضافة الزعتر أو حبة البركة أو البقدونس لإضفاء نكهة مميزة على الفطائر.

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طريقة عمل فطائر الجبنة في المنزل .. وصفة سريعة وهشة بدون تخمير

طريقة عمل فطائر الجبنة
طريقة عمل فطائر الجبنة
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