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كارثة مروعة .. مصرع 14 رضيعًا جراء حريــق بمستشفى في إسلام آباد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة مروعة .. مصرع 14 رضيعًا جراء حريــق بمستشفى في إسلام آباد

باكستان
باكستان
القسم الخارجي

أفادت قناة جيو التلفزيونية المحلية، اليوم الأربعاء، بمصرع 14 رضيعاً على الأقل جراء حريق اندلع في مستشفى بيمز بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، بسبب عطل في أنظمة التكييف.

وفي بداية أغسطس الجاري، شهدت مدينة لاهور الباكستانية، أمطارًا غزيرة تسببت في غرق عدد من المناطق المنخفضة والطرق الرئيسية والأنفاق، ما أدى إلى اضطراب حركة المرور وصعوبة تنقل السكان.

وتراكمت مياه الأمطار في عدد من الشوارع، الأمر الذي جعل قيادة السيارات والتنقل سيرًا على الأقدام أكثر صعوبة، بينما شهدت عدة مناطق في المدينة هطول أمطار غزيرة.

وبحسب هيئة المياه والصرف الصحي في لاهور، بلغ متوسط هطول الأمطار في المدينة 24.6 ملليمتر، فيما سجل مطار لاهور أعلى كمية بلغت 104 ملليمترات.

ورغم أن الأمطار خففت من حدة الطقس الحار وجعلت الأجواء أكثر اعتدالًا، إلا أن تجمع المياه تسبب في إزعاج للسكان، وأعاد تسليط الضوء على معاناة المناطق المنخفضة من آثار الأمطار الغزيرة.

ومن جهتها، أعلنت هيئة المياه والصرف الصحي في لاهور، في بيان، نشر فرق ميدانية ومعدات في المناطق المتضررة، للعمل على تصريف المياه المتجمعة.

كما واصلت فرق الطوارئ عمليات سحب المياه من المواقع التي تعرضت للغرق، مع تشغيل محطات التصريف باستخدام مولدات كهربائية في المناطق التي شهدت انقطاعًا للتيار.

كارثة مروعة مقتل 14 رضيعا حريق بمستشفى إسلام آباد مستشفى بيمز عطل في أنظمة التكييف مدينة لاهور الباكستانية

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