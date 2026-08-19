باكستان تمدد إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية حتى 24 سبتمبر المقبل

أعلنت هيئة المطارات الباكستانية تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات الجوية الهندية حتى 24 من شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الأربعاء أن هذا الإجراء يشمل جميع الطائرات المسجلة في الهند، وشركات الطيران الهندية، والطائرات المستأجرة من قبل الهند، بالإضافة إلى الطائرات التجارية والعسكرية التي يملكها أو يشغلها مواطنون هنود.

وقد أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية ردا على الإجراءات التي اتخذتها الهند في أعقاب الهجوم الذي وقع في شهر أبريل عام 2025 واستهدف سياحا بمنطقة "باهالجام" في ولاية "جامو وكشمير" الهندية.

ويكبد الحظر، شركات الطيران الهندية خسائر فادحة، حيث تضطر إلى اتخاذ مسارات أطول بكثير للوصول إلى وجهاتها المرجوة في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.