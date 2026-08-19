ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

كشف الصحفي البرازيلي بابلو أوليفيرا، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب بابلو أوليفيرا: «شباب الأهلي الإماراتي يحسم صفقة خوان بيزيرا»، مشيرًا إلى أن النادي الإماراتي اقترب من إتمام التعاقد مع الجناح الأيمن البرازيلي.

وأوضح الصحفي البرازيلي أن الاتفاق بين الطرفين يتضمن دفع مبلغ 4 ملايين دولار دفعة واحدة، بعد مفاوضات استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وتأتي رغبة نادي شباب الأهلي دبي في التعاقد مع خوان بيزيرا، من أجل تدعيم صفوف الفريق الإماراتي خلال الموسم الجديد، خاصة قبل خوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتائج قوية على المستوى القاري.

وكانت قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة قد أوقعت شباب الأهلي في مواجهات قوية أمام عدد من كبار أندية القارة، حيث يلتقي مع الأهلي السعودي، واستقلال طهران الإيراني، والقوة الجوية العراقي، والنصر السعودي، والهلال السعودي، وتراكتور الإيراني، والاتحاد السعودي، والقادسية السعودي.

ويُعد خوان بيزيرا أحد أبرز العناصر التي ارتبط اسمها بالرحيل عن الزمالك خلال الفترة الحالية، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، قبل أن تتجه المفاوضات نحو انتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن تفاصيل الصفقة، حال الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف النادي الإماراتي.