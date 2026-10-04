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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية اليوم

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد مائلا للحرارة على السواحل الشمالية حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، وأن يكون الطقس معتدلا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم الأحد

 

كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء مطروح قد تغزر أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد والصحراء الغربية ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الجديدة 31 19

6 اكتوبر 30 18

بنهــــا 30 19

دمنهور 28 19

وادى النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

بلطيم 28 20

المنصورة 29 19

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 19

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 19

العريش 29 19

رفح 29 19

رأس سدر 30 22

نخل 30 18

كاترين 26 14

الطور 31 22

طابا 30 19

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 34 24

الاسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 26 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 27 17

رأس غارب 33 23

سفاجا 33 23

مرسى علم 34 24

شلاتين 37 26

حلايب 33 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 37 26

أبرق 37 25

جبل علبة 36 25

رأس حدربة 33 26

الفيوم 30 20

بني سويف 30 19

المنيا 30 20

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 36 23

الأقصر 36 23

أسوان 36 25

الوادى الجديد 34 24

أبوسمبل 38 25

اضافة لدرجات الحرارة : العواصم العالمية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 39 28

المدينة 41 30

الرياض 40 28

المنامة 37 31

أبوظبى 39 29

الدوحة 38 31

الكويت 39 29

دمشق 26 12

بيروت 27 22

عمان 28 15

القدس 26 15

غزة 29 21

بغداد 34 26

مسقط 31 28

صنعاء 27 10

الخرطوم 41 31

طرابلس 27 19

تونس 30 21

الجزائر 29 21

الرباط 27 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 18 07

إسطنبول 20 15

إسلام آباد 34 21

نيودلهى 36 24

جاكرتا 32 23

بكين 24 12

كوالالمبور 33 25

طوكيو 25 15

أثينا 21 17

روما 28 16

باريس 23 12

مدريد 24 16

برلين 21 11

لندن 21 12

مونتريال 17 08

موسكو 12 08

نيويورك 18 14

واشنطن 18 15

نواكشوط 34 26

أديس أبابا 25 11

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