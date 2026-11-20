طرحت الرئاسة التركية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31»، اليوم، مسودة ثانية من إعلان أنطاليا، تتضمن أولويات لتسريع العمل المناخي، وزيادة تمويل جهود التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي، وتحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية.

وقال رئيس المؤتمر مراد كوروم، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ، إن المسودة تجدد التأكيد على هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، مع الدعوة إلى تسريع خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأوضح كوروم أن 167 طرفًا قدموا مساهماتهم المحددة وطنيًا الجديدة، المعروفة اختصارًا باسم (NDCs)، واصفًا هذه الخطوة بأنها تقدم مهم في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.

وأضاف أن «حماية هدف 1.5 درجة تعني أيضًا حماية الحياة»، مشيرًا إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المجتمعات والموارد المائية والمدن الساحلية.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية الواردة في المسودة تتمثل في المبادرة التركية المقترحة تحت اسم «35 بحلول 35»، والتي تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035.

وأوضح أن المبادرة تتضمن التوسع في قدرات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، كما سلط الضوء على تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه باعتبارها إحدى الأولويات المقترحة ضمن الاتفاق.

وقال كوروم إن الصناعة تمثل مصدر رزق لملايين الأشخاص، والقوة الإنتاجية للمدن، وأحد محركات التنمية الوطنية، مضيفًا أن الهدف هو توجيه هذا القطاع نحو مستقبل أكثر نظافة وكفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بتمويل المناخ، قال كوروم إن المسودة تدعم دعوة دولية لمضاعفة تمويل جهود التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035.

وأضاف أن تمويل المناخ يمثل ترجمة للتضامن الدولي إلى أرقام واستثمارات، مشددًا على أهمية مساعدة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على مواجهة الجفاف والفيضانات والكوارث المرتبطة بالمناخ.

ودعا إلى تسهيل الحصول على التمويل، وتقليص إجراءات الموافقة وصرف الأموال، وزيادة المنح والتمويل الميسر.

من جانبه، قال رئيس المفاوضات في «كوب 31» كريس بوين إن رئاسة المؤتمر ستجري مشاورات مكثفة مع المجموعات التفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن المسودة.

وأضاف أن الرئاسة طرحت مسودة قرار تقودها، باعتبارها أفضل أساس لإجراء المناقشات مع الأطراف خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى توافق.

وأشار بوين إلى أن الهدف المقترح لرفع حصة الكهرباء إلى 35% يستند إلى مشورة الخبراء، ويهدف إلى الإبقاء على هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية ضمن نطاق الممكن.

وشدد على أهمية المحيطات بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تواجه تهديدات وجودية جراء تغير المناخ، موضحًا أن جميع الدول والمجتمعات والأفراد سيتأثرون بهذه الظاهرة، إلا أن وجود بعض الدول والمجتمعات المشاركة في المؤتمر أصبح على المحك، وأن المحيطات تمثل عاملًا أساسيًا في فرص بقائها.

وأقر بوين بأن المسودة لن تحظى تلقائيًا بدعم جميع الأطراف، داعيًا إلى المشاركة البناءة في المفاوضات، ومؤكدًا أن رئاسة المؤتمر لن تغادر أنطاليا قبل التوصل إلى توافق.

وفيما يتعلق بدور الصين في المفاوضات، قال بوين إن بكين لا تزال منخرطة بصورة نشطة، وتطرح مخاوفها وشواغلها بشكل بناء، واصفًا مشاركتها بأنها تعكس روحًا إيجابية للغاية في التعامل مع المفاوضا