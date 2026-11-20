كشف مصدر خاص داخل الاتحاد المصري لكرة اليد عن اتخاذ رئيس لجنة الحكام قرارًا بإحالة طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد إلى التحقيق، بسبب بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة بين الفريقين.

وأوضح المصدر، أن قرار إحالة طاقم الحكام للتحقيق جاء في إطار مراجعة الأداء التحكيمي خلال المباراة النهائية، والوقوف على مدى صحة القرارات التي اتخذها الحكام في عدد من الحالات التي أثارت الجدل أثناء اللقاء.

وأضاف أن لجنة الحكام تسعى إلى فحص جميع التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها القمة، من أجل تحديد مدى التزام الطاقم بالقواعد واللوائح المنظمة للعبة، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن ما أسفرت عنه التحقيقات.

الأهلي يحسم لقب السوبر المصري لكرة اليد أمام الزمالك

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي قد نجح في التتويج بلقب كأس السوبر المصري، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 24-23، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الخميس على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين قطبي كرة اليد المصرية، حيث تبادل الفريقان السيطرة والتقدم خلال فترات اللقاء، في ظل رغبة كل منهما في حسم اللقب والتتويج بالبطولة، قبل أن يتمكن الأهلي من إنهاء المواجهة لصالحه بفارق هدف وحيد.

وبهذا الانتصار، أضاف الأهلي لقبًا جديدًا إلى خزائنه، بعدما تفوق على الزمالك في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة، بينما ينتظر طاقم التحكيم نتائج التحقيقات التي قررت لجنة الحكام فتحها لمراجعة القرارات التي شهدتها المباراة