نائب رئيس لجنة الحكام يكشف موقف محمود وفا من إدارة مباريات الأهلي والزمالك

أكد سمير عثمان نائب رئيس لجنة الحكام، ان الحكم محمود وفا لم يدير أي مباريات للأهلي أو الزمالك منذ موسم بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وقال عثمان في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف ام: منذ خمس سنوات للأسف لو يوجد جيل جديد للحكام في مصر ولا حتى في دوري المحترفين والترقي، ولكن بدأنا في دورة الترقي واتمنى ان يصبر الناس على الحكام.

وأضاف: ، لا يوجد لدينا أزمة في سماع تقنية الفيديو ولكن الأمر لدى اتحاد الكرة هو صاحب الأمر والقرار ولجنة الحكام لا تمانع في ذلك.

وتابع: تكرار الحكام في المباريات من أجل نجاح المسابقة ، محمود وفا حكم مميز ولكن لم يحكم مباريات الأهلي او الزمالك منذ موسم ولكن سيكون له دور في مباريات أهلي أو زمالك في الفترة المقبلة لأنه حكم دولي وكل ما لدينا هو سبع حكام دوليين .