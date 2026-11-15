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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الجزائر يعلن إصابة موسى ومازة وغيابهما عن مباراة توجو

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
أ ش أ

يغيب كل من أنيس حاج موسى وإبراهيم مازة عن منتخب الجزائر في مباراته المقبلة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 ضد منتخب توجو الثلاثاء المقبل.

وحقق المنتخب الجزائري أمس السبت الفوز على توجو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة المقررة إقامتها العام المقبل في كينيا وتنزانيا وأوغندا، ليتصدر ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل.

وأعلن المنتخب، عبر حسابه الخاص بمنصة (إكس)، غياب موسى ومازة عن بعثة المنتخب التي ستغادر اليوم الأحد إلى العاصمة التوجولية لومي بسبب الإصابة، حيث يعاني موسى ومازة من التواء على مستوى الكاحل إثر إصابتهما بمباراة توجو أمس التي احتضنها ملعب حسين آيت أحمد بولاية تيزي وزو، مضيفًا أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبين صباح اليوم أكدت غيابهما عن المباراة.

أنيس حاج موسى إبراهيم مازة منتخب الجزائر المنتخب الجزائري

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