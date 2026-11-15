كندا تعلن مساهمة تاريخية بقيمة 560 مليون دولار لحماية الغابات الاستوائية حول العالم

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم "الأحد" تقديم مساهمة أولية تصل إلى 560 مليون دولار كندي على مدى أربع سنوات لدعم مبادرة دولية رائدة لحماية الغابات الاستوائية، في خطوة تعزز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.

وأعلن كارني المساهمة -خلال لقائه الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة في العاصمة الفلبينية مانيلا- لصالح مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد، وهي آلية تمويل مبتكرة تقودها البرازيل والنرويج لحشد الاستثمارات العامة والخاصة من أجل حماية الغابات الاستوائية ودعم المجتمعات التي تعتمد عليها.

ومن المتوقع، بعد دخول المرفق حيز التشغيل الكامل، أن يسهم في حماية أكثر من مليار هكتار من الغابات الاستوائية سنويا في أكثر من 70 دولة، من خلال مدفوعات للحفاظ على الغابات ترتبط بنتائج تم التحقق منها، على أن يوجه ما لا يقل عن 20% من هذه المدفوعات إلى الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تقديرا لدورها المحوري في حماية الغابات والتنوع البيولوجي.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن مساهمة أوتاوا ستساعد في تحقيق أهداف التمويل اللازمة لبدء عمليات المرفق، إلى جانب حشد مزيد من الاستثمارات العامة والخاصة، وذلك في إطار التزام كندا بتقديم أكثر من 13 مليار دولار من الدعم المرتبط بالمناخ للدول النامية بحلول عام 2031.

وأكد كارني أن حماية الطبيعة تمثل مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية، مشيرا إلى أن الغابات الاستوائية تعد من أهم النظم البيئية على كوكب الأرض، وأن الحفاظ عليها ضروري للحد من فقدان التنوع البيولوجي، وتحقيق استقرار المناخ، وحماية رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن كندا، من خلال تعزيز شراكتها مع البرازيل والنرويج وشركاء آخرين في المبادرة، تسعى إلى ابتكار نموذج جديد يجعل الحفاظ على الطبيعة مجديا اقتصاديا ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تمويل جهود الحماية البيئية على نطاق واسع.