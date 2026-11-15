رجال الاسعاف تنجح في مساعدة سيدة حامل حتي الولادة في الشارع

تمكنت الفرق الإسعافية من مساعدة سيدة على وضع مولودها بنهر الطريق (في الشارع) بالقرب من الحديقة الدولية بمدينة نصر، البداية جاءت من اتصال هاتفي لأحد حراس العقارات يستغيث لنجدة سيدة بعد أن داهمتها آلام المخاض على خطنا الساخن 123.

ووجهت غرفة القيادة والتحكم أقرب سيارة إسعاف لموقع الاستغاثة بتوجيهات واضحة مقتضبة (بسرعة في حالة ولادة في الشارع)، وعلى نفس الوتيرة أسرع الزميلان بسيوني محمود ومحمود عبد الجليل صوب موقع السيدة، وهناك كانت أولى المفاجآت مع مشهد استثنائي غير مألوف لسيدة تفترش الشارع يحيط بها بعض المارة وسكان المنطقة، وطغى صوت صراخها وبكائها على صوت الحشد الذي أحاط بها، أفسح الحشد الغفير لرجال الإسعاف المكان وكأنهم تعلقوا بطوق نجاة لانتشال تلك السيدة من نهر الطريق ومن أوجاعها.

تجفيف الطفلة وتدفئتها

وبدأت السيدة في الولادة بالفعل وتقلصت الاختيارات أمام المسعف بسيوني محمود، فلا سبيل لنقل السيدة صوب المستشفى في تلك الوضعية، وأصبحت الولادة في الشارع أمرًا محتومًا، وكعادة المصريين توحدهم الشدائد ويلمع بريق معدنهم الأصيل في وجه الصعاب، أسرع البعض إلى إحضار عدد من الأغطية والبطاطين لخلق ساتر يحجز السيدة عن أعين الناس، وسارع المسعف بسيوني بتوجيه السيدة وإرشادها إلى الولادة بشكل طبيعي مع طمأنتها وتهدئتها، وفي غضون لحظات معدودة كان بكاء المولودة يملأ ربوع المكان، وتنفس رجال الإسعاف الصعداء وبادر المسعف بسيوني بقطع الحبل السري بشكل آمن وسليم، ثم بادر بتجفيف الطفلة وتدفئتها ونقلها صوب سيارة الإسعاف هي والأم، واطمأن لاستقرار علاماتهما الحيوية، وأصر على اصطحابهما صوب مستشفى الدمرداش حيث خضع كل من الطفلة والأم لفحص طبي شامل للاطمئنان عليهما.