مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

مواعيد الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. يتساءل أولياء الأمور عن مدى صدور أي قرارات جديدة بشأنها من وزير التربية والتعليم .

مواعيد الدراسة في رمضان 2027

من جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات جديدة حتى الان من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بشأن مواعيد الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس

وشدد المصدر على أنه من المعتاد كل عام دراسي أن يترك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرارات الخاصة بتحديد مواعيد الدراسة في رمضان لطلاب المدارس للمديريات التعليمية حسب ظروف المدارس في كل محافظة

وأضاف المصدر : أن المدارس ستتولى مسئولية إبلاغ الطلاب بالتعليمات الصادرة من المديريات التعليمية بشأن مواعيد الدراسة في رمضان 2027 قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي

وأكد المصدر على أنه من المتوقع أن تكون مواعيد الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس لا تختلف كثيرا عن مواعيد الأيام العادية ، و لا تؤثر على انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

هل يتم رفع الغياب في المدارس في رمضان 2027 ؟

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن لم يصدر أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس في رمضان 2027

وقال المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحرص كل عام دراسي على انتظام الدراسة في رمضان بالمدارس بشكل طبيعي دون أي تغييرات تؤثر على سير العملية التعليمية مثله مثل باقي أشهر العام الدراسي ، حيث تستمر الحصص والتقييمات والواجبات بشكلها الطبيعي حرصا على مصلحة الطلاب ، وبالتالي تلتزم جميع المدارس بتسجيل الغياب يوميا طوال شهر رمضان واتخاذ اللازم ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الغياب المقررة قانوناً كما هو معتاد في باقي أشهر العام الدراسي

هل رمضان 2027 سيكون اجازة في المدارس ؟

ورصد موقع صدى البلد ، انتشارا واسعا لمنشور مطالبة وزير التربية والتعليم يجعل شهر رمضان 2027 اجازة في المدارس للطلاب والمعلمين ، انتشارا واسعا على صفحات المعلمين على فيس بوك .

حيث كثرت المطالب بمد اجازة نصف العام لتشمل شهر رمضان 2027. ، للتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور

وقد حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، على حسم الجدل برد حاسم على مطالب جعل شهر رمضان اجازة في المدارس ، حيث قال لأولياء الامور خلال احدى جولادته الميدانية الاخيرة : ندي لولادكم اجازة في شهر رمضان و جدودهم كانوا بيحاربوا في شهر رمضان ؟ عايزين نعلمهم يبقوا اقوياء

حقيقة مد اجازة نصف العام 2027 لتشمل شهر رمضان 2027

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، صحة المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي، نافيةً صدور أي قرارات أو تعليمات بشأن مد فترة إجازة نصف العام، ومشددةً على أن مواعيد الإجازات وبداية الفصل الدراسي الثاني محددة وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والمعلنة مسبقًا قبل بداية العام الدراسي.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عبر منصاتها الرسمية فقط.

موعد إجازة نصف العام 2027

موعد إجازة نصف العام 2027 في المدارس حسب الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، من المقرر أن تبدأ من السبت 23 يناير 2027 وتنتهي الخميس 4 فبراير 2027 ، موضحا أن مدتها أسبوعين فقط على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 6 فبراير 2027.

وبحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين 8 فبراير 2027، على أن يوافق موعد استطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير من العام نفسه.

ونصت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027، على أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما