الحرس الثوري الإيراني يُحذّر فرنسا من «فخ إسرائيلي» بعد اتهامات بشن هجمات إلكترونية

حذّر الحرس الثوري الإيراني فرنسا بشأن مزاعم بشن هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التحكم في التبريد في محلات السوبر ماركت.



وأصدرت القوة تحذيراً، وحثت باريس على عدم الوقوع في فخ "العلم الزائف" الإسرائيلي.

وبحسب وكالات الأنباء، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، إن إسرائيل تستغل هذه الادعاءات لإثارة العداء بين الدول الأوروبية ضد إيران وكسب الدعم الأوروبي.

كما وصف هذه الاتهامات بأنها "سخيفة".

كتب محبي على منصة التواصل الاجتماعي إكس قائلاً: "ينبغي على باريس أن تحذر من فخ العمليات المضللة التي ينصبها النظام الصهيوني".

أضاف كذلك أن الحرس الثوري الإيراني، على عكس الولايات المتحدة وإسرائيل، لا يستهدف المدنيين أبداً.



وفي وقت سابق ، صرحت الحكومة الفرنسية بأن وحدة "شهيد كافيه"، التي تعمل تحت قيادة منظمة الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني التابعة للحرس الثوري الإيراني، هي المسؤولة عن الهجمات السيبرانية.

وزعمت وزارة الخارجية الفرنسية أن الهجمات استهدفت أنظمة التحكم في التبريد لأكثر من 700 منفذ بيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد ليلة 11-12 أكتوبر.

وأفادت الوزارة بأن الحادث تسبّب في أضرار واسعة النطاق وحرائق وتلف منتجات غذائية بقيمة عشرات الملايين من اليورو.

كما أعلنت باريس عن خطط لاستدعاء السفير الإيراني بشأن هذه المسألة واتخاذ خطوات من خلال الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والكيانات الإيرانية المشتبه بتورطها.

إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة ، مضيفة أن طهران ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها من الأعمال الأجنبية غير المشروعة.