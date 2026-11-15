«التحالف العربي» يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض

أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، وفق ما أفادت به شبكة العربية الإخبارية.

وسبق ذلك، أن قال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان عبر حسابه على موقع إكس: "إنه جرى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية، قبل أن يعلن، في بيان منفصل، اعتراض مسيرة ثانية.

تأتي تلك التطورات بعد إعلان المتحدث باسم قوات التحالف، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية، قبل أن يصدر إعلانًا مماثلًا ، الجمعة.

والسبت، أعلن المالكي اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون على منطقتي الرياض والجنوبية.

وتتصاعد الاعتداءات الحوثية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر الماضي، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة اعتداءات مكثفة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تستهدف منشآت حيوية وبنى تحتية بالمملكة.