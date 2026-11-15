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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: محمد صلاح «ماينفعش» يخرج من الملعب مهما كان مستواه

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن أداء منتخب مصر أمام مالاوي، تحت قيادة علي ماهر، مشيرًا إلى أن المنتخب ظهر بأسلوب هجومي خلال المواجهة، لكنه طالب المدير الفني بضرورة تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم خلال المباريات المقبلة.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن أداء منتخب مصر أمام مالاوي كان جيدًا، موضحًا أن أسلوب لعب علي ماهر اتسم بالنزعة الهجومية، وهو ما يتطلب مراعاة طبيعة المواجهات المقبلة، خاصة عند اللعب أمام المنتخبات الأفريقية على ملاعبها، والتي ستكون مختلفة وأكثر صعوبة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه يطالب علي ماهر بالاعتماد على الوسطية والتوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، من أجل التعامل بصورة أفضل مع اختلاف المنافسين وظروف المباريات خارج مصر.

وأشاد ريان بطريقة حديث علي ماهر عن حسام حسن، مؤكدًا أنه احترم أسلوب المدير الفني في تصريحاته، والتي عكست الاحترام والاحترافية في التعامل مع المدرب السابق لمنتخب مصر.

وعن محمد صلاح، أكد ياسر ريان أنه لا يفضل خروج قائد منتخب مصر من الملعب مهما كان مستواه خلال المباراة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالحزن عند استبداله، في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب للمنتخب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح لا يلتفت إلى الانتقادات التي يتعرض لها، ويواصل التركيز داخل الملعب، وهو ما يساعده على تقديم أفضل ما لديه مع منتخب مصر.

محمد صلاح منتخب مصر اخبار الرياضة حسام حسن

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