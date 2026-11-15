عادل طعيمة: حسام حسن اتظلم.. وعلى ماهر مطالب بالانضباط واكتشاف عناصر جديدة للمنتخب

أكد عادل طعيمة، لاعب النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر استحق الفوز على نظيره مالاوي، في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال عادل طعيمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «أنا مع حسام وإبراهيم، ومع الجهاز اللي كان مشرفنا في كأس العالم، مكنش المفروض يتشالوا من تدريب المنتخب، فحسام وإبراهيم لما مسكوا المنتخب في أول مهمة ليهم كانت في بطولة دولية بالعاصمة الإدارية، وحضر 92 ألف مشجع».

وأضاف: «وشوفنا المنتخب مع حسام قدم أداء متميز أمام أكبر المنتخبات مثل البرازيل وإسبانيا، وشوفنا أداء المنتخب في كأس العالم أمام بلجيكا والأرجنتين».

وتابع: «وشوفنا حسام حسن دخل عناصر جديدة للمنتخب مثل مصطفى زيكو ومحمود صابر، ولكن حسام حسن اتظلم».

وعن المقارنة بين حسام حسن وعلي ماهر، قال طعيمة: «البعض بيقارن حسام حسن بعلي ماهر، ففي فرق كبير سواء على المستوى التدريبي ما بينهم، فكلامي متفهمش إني ضد علي ماهر، ولكن كلنا مع المنتخب والجهاز الجديد».

وعن مباراة مصر ومالاوي، أوضح: «المباراة كانت من طرف واحد، وإحنا هنتأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة».

ووجه عادل طعيمة نصيحة إلى علي ماهر، قائلًا: «أول حاجة الانضباط والعدل في اختيارات اللعيبة، واللاعيب اللي يتأخر دقيقة يمشي، ومافيش لاعب يتأخر أو يمشي بعد الماتش يروح».

وأتم: «لازم علي ماهر يكتشف لاعبين مغمورين زي ما عمل حسام حسن مع زيكو وهيثم وكريم حافظ وإبراهيم حافظ، ويجب على علي ماهر تقليل أعمار لاعبي المنتخب، لأن الأعمار كبيرة ويجب تنزيل الأعمار».

