قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية
نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟
عادل طعيمة: حسام حسن اتظلم.. وعلى ماهر مطالب بالانضباط واكتشاف عناصر جديدة للمنتخب
«مُستعد دلوقتي أفرم أي حد ضرب» .. لقطة طريفة بين المستشار تركي آل الشيخ ومصطفى غريب.. شاهد
حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس.. دار الإفتاء تجيب
الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية
حلف الناتو ركيزة أساسية للأمن في أوروبا.. «كوشنر»: طرحنا أفكارًا جديدة لتسوية الأزمة الأوكرانية
الألعاب الإلكترونية والأطفال.. من المسئول عن حماية الصغار من مخاطر العالم الرقمي؟
وزير الصناعة يُعلن تحركًا لتوطين بطاريات السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع عملاق صيني.. تفاصيل
«أبو الدهب» : علي ماهر قادر على تكرار إنجازات جيل «المعلم» .. وإمام عاشور «ملتزم»
وزير الصناعة يكشف أسباب غياب علامة تجارية لسيارات مصرية منذ الستينيات: رفضنا وضع اسمنا على سيارات مستوردة
إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عادل طعيمة: حسام حسن اتظلم.. وعلى ماهر مطالب بالانضباط واكتشاف عناصر جديدة للمنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد عادل طعيمة، لاعب النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر استحق الفوز على نظيره مالاوي، في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال عادل طعيمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «أنا مع حسام وإبراهيم، ومع الجهاز اللي كان مشرفنا في كأس العالم، مكنش المفروض يتشالوا من تدريب المنتخب، فحسام وإبراهيم لما مسكوا المنتخب في أول مهمة ليهم كانت في بطولة دولية بالعاصمة الإدارية، وحضر 92 ألف مشجع».

وأضاف: «وشوفنا المنتخب مع حسام قدم أداء متميز أمام أكبر المنتخبات مثل البرازيل وإسبانيا، وشوفنا أداء المنتخب في كأس العالم أمام بلجيكا والأرجنتين».

وتابع: «وشوفنا حسام حسن دخل عناصر جديدة للمنتخب مثل مصطفى زيكو ومحمود صابر، ولكن حسام حسن اتظلم».

وعن المقارنة بين حسام حسن وعلي ماهر، قال طعيمة: «البعض بيقارن حسام حسن بعلي ماهر، ففي فرق كبير سواء على المستوى التدريبي ما بينهم، فكلامي متفهمش إني ضد علي ماهر، ولكن كلنا مع المنتخب والجهاز الجديد».

وعن مباراة مصر ومالاوي، أوضح: «المباراة كانت من طرف واحد، وإحنا هنتأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة».

ووجه عادل طعيمة نصيحة إلى علي ماهر، قائلًا: «أول حاجة الانضباط والعدل في اختيارات اللعيبة، واللاعيب اللي يتأخر دقيقة يمشي، ومافيش لاعب يتأخر أو يمشي بعد الماتش يروح».

وأتم: «لازم علي ماهر يكتشف لاعبين مغمورين زي ما عمل حسام حسن مع زيكو وهيثم وكريم حافظ وإبراهيم حافظ، ويجب على علي ماهر تقليل أعمار لاعبي المنتخب، لأن الأعمار كبيرة ويجب تنزيل الأعمار».
 

منتخب مصر علي ماهر حسام حسن اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

ترشيحاتنا

أرشيفية

بدء تنفيذ الخطة في 2027.. 5 دول أوروبية تتفق على ترحيل المهاجرين إلى رواندا

رئيس وزراء كندا

رئيس وزراء كندا يعلن توصل بلاده لاتفاقية تجارية مع الفلبين

مقاومة الجدار" الفلسطينية:

مقاومة الجدار الفلسطينية: 11 مخططا استيطانيا في محافظات الضفة تشمل 895 وحدة إضافية

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد