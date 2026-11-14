لاعيو منتخب مصر يخوضون تدريبات استشفائية في الجيم .. صور

خاض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريبات استشفائية، اليوم، داخل صالة الجيم، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة مالاوي، بهدف تخفيف الإجهاد واستعادة الجاهزية البدنية بعد المباراة الأخيرة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب عصر غد الأحد، إلى مالاوي، لمواصلة الاستعداد للمواجهة المرتقبة، المقرر لها الساعة الثالثة، عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا ، بعدما حسم الفراعنة لقاء الجولة الثالثة بالقاهرة بخماسية دون رد.

تجهيز اللاعبين

ويسعى الجهاز الفني بقيادة على ماهر، المدير الفني، إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، قبل اللقاء للاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية عن المجموعة الثانية، التي يتصدرها المنتخب برصيد 7 نقاط.

ويرأس بعثة المنتخب في مالاوي خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.