تصفيق حار في الدقيقة السابعة.. جماهير البرتغال تودع كريستيانو رونالدو أمام الدنمارك

شهدت مواجهة منتخب البرتغال أمام نظيره الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، مشهدًا استثنائيًا لتكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو، في أول مباراة للمنتخب البرتغالي بعد إعلان اللاعب اعتزاله اللعب الدولي.

منتخب البرتغال

وتوقفت أجواء المباراة في الدقيقة السابعة، وسط تصفيق حار من الجماهير التي وقفت لتحية قائدها التاريخي، فيما عرضت شاشات الملعب صورًا ولافتات تحمل اسم وصورة رونالدو، في مشهد مؤثر يعكس مكانته الكبيرة لدى الجماهير البرتغالية.

وكان رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي يوم 5 نوفمبر الجاري، منهياً مسيرة استمرت 23 عامًا بقميص منتخب البرتغال، خاض خلالها 234 مباراة سجل فيها 146 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب، ويترك إرثًا كبيرًا بعدما قاد بلاده للتتويج ببطولة أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية.