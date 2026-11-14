نشأت الديهي: لو أزمة الطيران الأمريكية حدثت في مصر لقامت الدنيا وربما استقالت الحكومة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على أزمة الطيران الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة خلل فني واضطرابات في اتصالات ومراكز مراقبة الحركة الجوية وأنظمة الرادار، ما أدى إلى وقف مؤقت للرحلات وإلغاء وتأخير آلاف الرحلات، مؤكدًا أن الواقعة كشفت عن أوجه قصور في الأداء الحكومي الأمريكي.



وقال "الديهي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء السبت، إن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتبادلان الانتقادات بشأن الأزمة، متسائلًا: "ماذا لو حدثت هذه الواقعة في مصر؟"، موضحًا أنه لو تعرضت مصر لمثل هذا الموقف لقامت الدنيا، وربما وصلت التداعيات إلى حد المطالبة باستقالة الحكومة.



وأضاف أن الأزمة أظهرت وجود إهمال وضعف في الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أنه سبق أن انتقد أداء الحكومة المصرية وسياساتها، لكنه يرى ضرورة التعامل مع الأحداث بموضوعية وعدم تطبيق معايير مزدوجة في تقييم أداء الدول.

وأكد أن حديثه لا يستهدف رفع معنويات الحكومة المصرية، وإنما يعبر عن قناعاته الشخصية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كوادر وعناصر قادرة على العمل والتعامل مع الأزمات، وأن النقد الذاتي ومراجعة الأداء يجب أن يكونا حاضرين باستمرار.



وفي سياق متصل، انتقد الديهي طبيعة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا مجتمع السوشيال ميديا بأنه قاسٍ وغير أمين وساخر، موضحًا أن بعض المتفاعلين يتلذذون بتناول الفضائح دون النظر إلى جوهر القضايا وأسبابها الحقيقية، والتركيز بدلًا من ذلك على القشور والمظاهر الخارجية.