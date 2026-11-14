نشأت الديهي يدعو إلى إطلاق منتدى القاهرة للأمن العالمي على غرار مؤتمر ميونيخ

دعا الإعلامي نشأت الديهي، إلى تنظيم مؤتمر سنوي متخصص في قضايا الأمن ومكافحة الحركات الإرهابية والتطرف، تحت مسمى "مؤتمر القاهرة للأمن" أو "مؤتمر العلمين للأمن" أو "منتدى القاهرة للأمن العالمي"، على غرار مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الخبرات والتجارب ما يؤهلها لإطلاق منصة دولية متخصصة في هذا المجال.



وقال "الديهي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء السبت، إن مصر لديها تجربة واسعة في التعامل مع جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم التكفير والهجرة والسلفية الجهادية، مشيرًا إلى امتلاكها خبرات وملفات ووثائق واعترافات ومذكرات وأرشيفًا من الوقائع والتجارب يمكن البناء عليه لتأسيس مؤسسة بحثية وأمنية محترمة.

وأكد أن إطلاق منتدى القاهرة للأمن العالمي من شأنه أن يتيح مناقشة قضايا الإرهاب والتطرف والحركات المسلحة، والاستفادة من التجربة المصرية في مواجهة هذه التنظيمات، داعيًا إلى البدء في تنفيذ المبادرة وتحويلها إلى مؤتمر سنوي ذي حضور دولي.

وفي سياق متصل، انتقد الديهي ممارسات جماعات الإسلام السياسي، معتبرًا أنها أساءت إلى الأديان السماوية من خلال توظيف الدين لخدمة أهداف سياسية، وتشويه صورته بسلوكيات العنف والكراهية والتحريض، مؤكدًا أن الأديان السماوية لا تدعو إلى القتل أو الحرب أو الكراهية أو المؤامرات.

وأشار إلى أن الإسلام تعرض لأضرار كبيرة نتيجة ممارسات جماعات الإسلام السياسي ومن وصفهم بأدعياء الدين، لافتًا إلى أن هذه الجماعات استغلت بساطة المجتمع في فترات سابقة لترويج خطابها ومهاجمة مؤسسات الدولة.

واختتم الديهي حديثه بالإشارة إلى قرار مصر إدراج 35 منظمة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الكيانات المرتبطة بها، معتبرًا أن مواجهة التنظيمات المتطرفة تتطلب كشف ممارساتها وتوثيق أنشطتها، والعمل على حماية الأديان من محاولات التوظيف السياسي والتشويه.