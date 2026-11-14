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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"قبل ما تنزل من بيتك".. شبورة توصل لحد الضباب على أغلب الطرق.. اعرف حالة الجو في محافظتك

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الرؤية أقل من 1000 متر.. تحذير عاجل للسائقين وتوجيهات بتأجيل التحركات غير الضرورية صباح غدٍ الأحد


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل إلى حد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :


العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
العاصمة الجديدة 26 15
6 أكتوبر 27 15
بنهــــا 26 16
دمنهور 25 16
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 25 16
بلطيم 24 17
المنصورة 25 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 25 16
طنطا 25 16
دمياط 25 19
بورسعيد 25 20
الإسماعيلية 27 15
السويس 26 16
العريش 26 14
رفح 25 13
رأس سدر 27 15
نخل 25 08
كاترين 23 06
الطور 28 16
طابا 26 15
شرم الشيخ 30 21
الغردقة 30 19
الإسكندرية 25 16
العلمين الجديدة 25 16
مطروح 25 15
السلوم 27 14
سيوة 27 12
رأس غارب 29 19
سفاجا 30 18
مرسى علم 31 20
شلاتين 31 19
حلايب 29 20
أبو رماد 30 21
مرسى حميرة 30 20
أبرق 31 19
جبل علبة 31 19
رأس حدربة 29 20
الفيوم 28 14
بني سويف 28 14
المنيا 28 13
أسيوط 29 12
سوهاج 31 14
قنا 32 15
الأقصر 32 15
أسوان 33 17
الوادي الجديد 31 15
أبوسمبل 33 16

الأرصاد طقس القاهرة الكبرى الظواهر الجوية شبورة مائية

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